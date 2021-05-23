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مكلارين ستساعد ريكاردو على العودة بعد تصفيات موناكو المخيبة للآمال

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ فريقه سيساعد دانيال ريكاردو على "العودة إلى مستواه" بعد التصفيات المخيبة للآمال التي خاضها الأسترالي في موناكو.

مكلارين ستساعد ريكاردو على العودة بعد تصفيات موناكو المخيبة للآمال

مرّ ريكاردو بفترة انتقالية صعبة قادمًا من رينو إلى مكلارين، لكنّه حقق ما وصفه "بالإنجاز الصغير" في جائزة إسبانيا الكبرى، حيث أكمل السباق بالمركز السادس بعد تأهّله سابعًا.

ولكن بعد أسبوعين، يبدو بأن الأسترالي قد تراجع خطوة إلى الوراء في رحلة تأقلمه مع سيارة مكلارين في موناكو، إذ عجز عن المرور إلى القسم الأخير من التصفيات يوم أمس السبت، لينطلق من المركز الـ 12 في سباق شوارع موناكو الذي فاز به في 2018.

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وقد صرّح ريكاردو مباشرة عقب التصفيات بحيرته من الفارق الكبير بينه وبين زميله لاندو نوريس، حيث أوضح بأنه يتساءل حول ما إذا كانت هنالك عوامل أخرى مؤثرة بخلاف تعديل أسلوب قيادته.

من جانبه، أوضح سيدل بأنّ الفريق قد وجد بعض الإجابات على معاناة ريكاردو من خلال نظام القياس عن بعد، حيث صرّح بأن الفريق سيساعده على "استعادة أدائه" من أجل حل تلك المشكلة في السباقات المُقبلة.

فقال: "أعتقد بأنّ تلك الحلبة ببساطة أكّدت أكثر على معاناته التي ما يزال يواجهها مع سيارتنا، وبالنظر إلى البيانات، بات لدينا فكرة واضحة لطبيعة المشكلة".

وأضاف: "سيارة ببساطة تحتاج لطريقة معينة في قيادتها من أجل استخلاص الأداء الأقصى. من الواضح أن لاندو معتاد أكثر على السيارة وإداراته. لكن لا يبدو الأمر طبيعيًا بذات القدر بالنسبة لدانيال مع كل السيارات التي قادها في الماضي".

وتابع: "من المهم كذلك الحفاظ على الهدوء حتّى بعد تلك النتيجة المخيبة للآمال مثل اليوم، ومواصلة العمل سويًا كفريق واحد وتحليل البيانات والتعلّم منها".

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وأكمل: "ومن ثم سيكون أمام طريقان، وهما المحاولة سويًا مع دانيال لإعادته إلى مستواه إلى درجة معينة من أجل توفيق أسلوب قيادته مع سيارتنا. ولكننا ننظر كذلك إلى جانب الفريق لمعرفة إذا ما كان بوسعنا توفيق السيارة لتكون أكثر طبيعية بالنسبة له ليقود بسرعة دون التفكير كثيرًا، من دون التضحية بالأداء الكلي".

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