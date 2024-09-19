مكلارين ستسابق بكسوة مستلهمة من التراث في سنغافورة
تشهد حلبة مارينا باي نهاية هذا الأسبوع اعتماد مكلارين لكسوتها اللونية الثانية المستوحاة من التراث.
كسوة سيارة مكلارين
كشفت مكلارين عن كسوتها اللونية التراثية الثانية لهذا الموسم قُبيل انطلاق جائزة سنغافورة الكبرى تحت مسمى "أسطورة ولدت من جديد".
وقد عمل الفريق المتمركز في ووكينغ مع الراعي OKX من أجل الخروج بهذه الكسوة اللونية التي تحتفي بألوان سيارة الفريق الأيقونية ام.بي4 التي اعتمدها بين موسمي 1981 إلى 1996.
وبعد أن اعتمد الفريق في موناكو هذا الموسم ألوانًا مستوحاة مما كان يعتمده إيرتون سينا، تُعيد ألوان سنغافورة لنهاية هذا الأسبوع الفريق إلى حقبة تمحور فيها جوهر السيارة حول اللونين الأحمر والأبيض للراعي حينها، مارلبورو.
ولكن عوضًا عن استخدام اللون الأحمر، فإن سيارة ام.بي4-38 ستواصل اعتماد لون البابايا البرتقالي.
هذا وإلى جانب التصميم المستوحى من التراث، فإن السيارة ستتضمن كذلك أسماء السائقين الـ 13 الأيقونيين الذين قادوا سيارة ام.بي4 – بما فيهم إيرتون سينا، آلان بروست ونيكي لاودا – في المنطقة المحيطة بقمرة القيادة.
ومن المقرر أن يشكف الفريق عن الألوان الفعلية على السيارة مساء اليوم الخميس في سنغافورة.
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