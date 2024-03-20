مكلارين "ستحمي" بياستري من أسبوع مزدحم في ملبورن
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين للفورمولا واحد، أنه "سيحمي" سائقه أوسكار بياستري من جدول العمل المزدحم خلال جولة بلاده في ملبورن.
أوسكار بياستري، مكلارين
ستيفن تي/ صور لات
سيخوض بياستري جولة بلاده في أستراليا، في موسمه الثاني مع مكلارين.
ومن المعروف عن بياستري أنه لا يحبّ الظهور كثيراً، خاصة وأنه وصل إلى الفورمولا واحد بعد دراما طويلة بسبب النزاع بين ألبين ومكلارين على خدماته.
ووسط الشعبية الكبيرة التي باتت تتمتع بها الفورمولا واحد خاصة بعد نجاح وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة"، أكدت مكلارين أنها تريد لسائقيها التركيز على أدائهما خلال الجولة.
حيث شرح ستيلا: "بشكل عام، هذا العام، نحن نركز بشكل أكبر على جدول عمل السائقين خلال أسبوع السباق".
وأكمل: "نريد أن نضمن أنهما يمتلكان الوقت للتركيز على الأداء، على وقت الراحة والاسترخاء وغير ذلك. لذا، نحن نستعمل مقاربة فعالة بهذا الشكل".
واسترسل: "لكن وبشكل خاص في ملبورن، هناك الكثير من الضغوطات. لكننا سنحميهما، بهدف تقديم الأداء المطلوب".
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