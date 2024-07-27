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مكلارين ستحدد إذا ما ستجعل نوريس "رقم 1" في الفريق خلال العطلة الصيفية

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأن فريقه سيحدد من سيحصل على أولوية التفضيل بين سائقيه خلال العطلة الصيفية.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

في المجر، طلبت مكلارين من سائقها لاندو نوريس – الذي تقدم على زميله خلال وقفات الصيانة بقرار استراتيجي من الفريق – أن يعيد المركز إلى أوسكار بياستري.

وقد رأى البعض ذلك قرارًا غير منطقي من الفريق لأن نوريس هو من يتقدم في بطولة السائقين وخسر 7 نقاط مع هذا القرار والتي ربما تكون حاسمة بعد ذلك في معركته على اللقب مع ماكس فيرستابن.

لكن براون أكّد بأن الفريق قد يتجه لدعم نوريس بشكل كامل بعد خوض نقاشات في هذا الشأن خلال العطلة الصيفية.

حيث قال: "القرار في النهاية سيكون لأندريا (ستيلا مدير الفريق). نريد الآن إكمال النصف الأول من الموسم على نحوٍ قوي ونرى ما يمكننا تحقيقه نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "أعتقد كذلك بأن الفوز ببطولة الصانعين هدف ليس بعيد المنال رغم صعوبته".

وتابع: "لكن التحدي الحقيقي في بطولة السائقين هو أنه حتى وخلال الأيام السيئة لماكس، فإن بمقدوره أن يكمل السباق ثانيًا أو ثالثًا".

وأكمل: "ولهذا يكون من الصعب تعويض الفارق الذي أغلقناه في بطولة الصانعين، حتى مع معاناة سيرجيو بيريز في الوقت الحالي. لكننا على أية حال سنناقش تلك المسألة خلال العطلة الصيفية".

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