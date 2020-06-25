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مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

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مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري
25-06-2020

لا يواجه فريق مكلارين أيّة تخوفات حيال الإبقاء على انفتاح المعلومات مع سائقه كارلوس ساينز خلال موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد على الرُغم من انتقاله إلى صفوف فيراري في العام المُقبل.

سيغادر ساينز صفوف مكلارين نهاية هذا الموسم ليقود لصالح فيراري بعدما تمّ تأكيده كبديل لبطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل في مايو/أيار الماضي.

وما يزال أمام ساينز موسم كامل يدافع فيه عن ألوان مكلارين، بعد أن تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في تأجيل انطلاقة هذا الموسم، والذي من المخطط أن يبدأ الآن في 5 يوليو/تموز المُقبل من بوابة جائزة النمسا الكبرى.

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وأحيانًا ما يجد السائقون المنتقلون بين الفرق أنفسهم خارج اجتماعات فرقهم الحالية ويتمّ إخفاء المعلومات عنهم من أجل تفادي أيّ تسريب للفريق المنافس.

لكن وفي ظل اتّجاه البطولة لمواصلة اعتماد سيارات 2020 خلال موسم 2021 كجزء من إجراءات الفورمولا واحد لخفض النفقات بعد أزمة جائحة كورونا، فقد صرّح زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بأنّه لا توجد حاجة لأن نحافظ على سرّيتنا مع ساينز.

حيث قال: "سنسابق سويًا في 2020، ونرغب بتحقيق العديد من النجاحات سويًا هذا الموسم. إنّه سائق محترف ونحن كذلك فريق احترافي، حيث أعتقد إنّه وإذا ما بدأت بحجب المعلومات، عندها لن نحظى سويًا بموسم ناجح في 2020، لذلك أرى بأنّ علينا التركيز على هذا العام، وتحقيق أقصى استفادة خلاله، إذ أن مقاربة السرية وإخفاء المعلومات لن تكون مثمرة".

وأضاف: "سيارتنا لموسم 2021 ستكون شبيهة بسيارة هذا العام، ربما إن كانت سيارة 2021 جديدة بالكامل، عندنا كنت لتجد نفسك في وضع غير مريح من ناحية مشاركة المعلومات عن سيارة العام المُقبل. لكن وكون الوضع عكس ذلك، فلست قلقًا حيال نزاهة كارلوس. سنكون مثل الكتاب المفتوح له".

هذا ويتّجه ساينز لمجاورة شارل لوكلير داخل القلعة الحمراء العام المُقبل، مُنهيًا شراكة ناجحة ومتناغمة مع زميله الحالي في مكلارين لاندو نوريس.

حيث قال براون أنّه ليس متخوفًا على الإطلاق من أن يؤثّر انتقال ساينز المعلّق إلى فيراري على بيئة العمل في مكلارين خلال موسم 2020، لكنّه كان أقل ثقة بأنّ تكون فيراري محظوظة بذات القدر في هذا الجانب.

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"تجمعنا لحسن الحظ علاقة ممتازة مع كارلوس. حيث كانت هنالك شفافية كبيرة بيننا خلال موسم الشتاء، إنّه سائق محترف وقام بعمل رائع من أجلنا، وعائلته هم أصدقاؤنا" قال براون.

وأكمل: "على عكس السائقين الآخرين المغادرين، أظن بأنّ وضع فيراري مع فيتيل ولوكلير هذا العام قد يكون مثيرًا للغاية، ربما للأسباب الصحيحة في بعض الأحيان وللخاطئة منها في أحيان أخرى. لدينا تناغم كبير في مرآبنا، حيث أعتقد بأنّ كارلوس ولاندو تنافسيان للغاية مع بعضهما البعض، لكن كل منهما يُكنّ الاحترام للآخر".

واختتم: "انا فخور جدًا بكيفية تعاملنا مع تلك التشكيلة، وأعتقد بأنّنا أصبحنا فريقًا يودّ السائقون القيادة لصالحه. أودّ الاعتقاد بأنّنا شكّلنا مرآبًا ذا بيئة يحبّذ السائقون القدوم والقيادة خلالها لصالح مكلارين".

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