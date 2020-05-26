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مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

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مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف
من قبل:
26-05-2020

تتّجه مكلارين للتخلّي عن 1200 من موظّفيها من بين جميع أقسامها الثلاثة للسيارات، والتكنولوجيا والسباقات كجزء من عمليّة إعادة هيكلة ضخمة للشركة.

جاءت الخطوة على خلفيّة أزمة وباء كورونا والقدوم الوشيك لسقف النفقات في الفورمولا واحد بدءًا من العام المقبل.

وكانت الحظيرة البريطانيّة قد تلقّت ضربة ماليّة نتيجة الوباء الذي أثّر على مبيعات سياراتها وأجبر الفورمولا واحد على إيقاف الموسم.

وأعلن الفريق اليوم الثلاثاء عن بداية فترة تشاور مع طاقمه لإتمام الخطوات التي سيعمل على اتّخاذها، لكنّ بيانًا جاء ليُشير إلى توقّع وجود 1200 وظيفة زائدة عن الحاجة بين مختلف أقسام المجموعة.

ويُعتقد بأنّ حوالي 70 موظّفًا سيتمّ التخلّي عنهم من عمليّات الفورمولا واحد، لكنّ التفاصيل النهائيّة لم يتمّ تحديدها بعد.

وقال بول والش الرئيس التنفيذي لمجموعة مكلارين: "نأسف بشدّة على تأثير عمليّة إعادة الهيكلة هذه على كامل موظّفينا، وخاصة أولئك الذين قد تتأثّر وظائفهم".

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وأردف: "إنّه مسار إجراءات عملنا بجهدٍ على تفاديه، وذلك بعد أن اتّخذنا تدابير دراماتيكيّة لخفض النفقات في جميع جوانب عملنا. لكن لم يعد أمامنا الآن أيّ خيارٍ سوى تقليص حجم القوّة العاملة لدينا".

وأكمل: "هذه أوقات عصيبة على شركتنا من دون شكّ، وخاصة على موظّفينا، لكنّنا نُخطّط للخروج بعمل مستدام ذا كفاءة عالية وبدربٍ واضحٍ للعودة إلى النموّ".

وكانت فرق الفورمولا واحد قد دعمت الأسبوع الماضي خطّة سقف نفقات بـ 145 مليون دولار يُشرع في اعتمادها من العام القادم، على أن تتقلّص أكثر في المواسم التالية.

وستُجبر تلك الخطوة الفرق الكبرى على تقليص عدد موظّفيها، وهو ما بدأت مكلارين بفعله الآن.

وقال والش: "دعمت مكلارين ريسينغ تقديم سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد في 2021 والذي سيخلق قاعدة ماليّة مستدامة للفرق ويؤدّي إلى رياضة أكثر تنافسيّة".

وأضاف: "وفي حين أنّ لذلك تأثيرًا كبيرًا على شكل وحجم فريقنا في الفورمولا واحد، فإنّنا سنتّخذ الإجراءات الضروريّة الآن لنكون جاهزين لسقف النفقات لموسم 2021 وما بعده، وذلك للمنافسة مجدّدًا على الانتصارات والبطولات في المستقبل".

وكان تركيز قسم مكلارين للتكنولوجيا قد انتقل إلى مصادر الدخل ذات النموّ العالي، بينما تأمل الشركة أن تتعزّز مبيعات سيارات الطرقات الخاصة بها من خلال تسليم الطراز الجديد "765ال.تي" في أكتوبر المقبل، وطراز "إيلفا" الحصري للغاية.

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الكاتب مروان الوافي

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