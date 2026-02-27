مكلارين ريسينغ توقّع شراكة متعددة الأعوام مع الاتحاد للطيران قبل موسم 2026
وقّعت مكلارين ريسينغ شراكة متعددة الأعوام مع الاتحاد للطيران ستشهد ظهور العلامة التجارية لشركة الطيران عبر برنامجي الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: زاك ماوجر
أعلنت مكلارين ريسينغ عن شراكة جديدة متعددة الأعوام مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ ستتعاون العلامتان بشكل وثيق عبر برنامجي فريق ووكينغ في الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل.
وبموجب الشراكة الجديدة، ستظهر علامة الاتحاد على سيارات الفورمولا 1 في مواقع بارزة مثل الجناح الخلفي والهالو، وعلى خوذات سائقي الفورمولا 1، إضافة إلى سيارات بطولة العالم للتحمل. كما ستسفر الشراكة عن تجارب جديدة للمشجعين وطلاء جديد لأسطول الاتحاد سيتم الكشف عنه لاحقًا خلال عام 2026.
فيما عقّب زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين ريسينغ، على هذه الشراكة قائلًا: "نحن متحمسون للترحيب بالاتحاد كشريك رسمي. مع سفرنا إلى عدد أكبر من السباقات حول العالم، فإن العمل مع شركة طيران عالمية تشاركنا شغف التميز يُعد خيارًا طبيعيًا. التزام الاتحاد بتقديم تجارب عالية الجودة يتماشى بقوة مع قيمنا، ونتطلع للعمل معًا بشكل وثيق في كل من الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل".
من جهته، أضاف أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلًا: "نحن سعداء اليوم بالتعاون مع مكلارين ريسينغ لبدء شراكة استثنائية. تجمع سباقات الفورمولا 1 جماهير من جميع أنحاء العالم في واحدة من أكثر الرياضات إثارة، ونحن متحمسون لرؤية علامة الاتحاد على سيارة مكلارين لعام 2026 وهي تنافس عالميًا".
وتابع: "احتفالًا بهذه الشراكة، سنكشف أيضًا عن طلاء جديد مذهل لإحدى طائراتنا يحمل هوية مكلارين، والتي ستحلق عبر شبكة الاتحاد المتنامية بسرعة، وتتواصل مع الجماهير حول العالم".
هذا وتدخل مكلارين الموسم الجديد في الفورمولا 1 بعدما أحرزت لقبي الصانعين والسائقين في 2025. وبعد صراع محتدم بين سائقيها لاندو نوريس وأوسكار بياستري، حصد نوريس لقبه الأول في بطولة السائقين.
فيما يفصلنا ما يزيد قليلًا على أسبوع واحد عن انطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2026، مع جائزة أستراليا الكبرى المقررة في الفترة من 6 إلى 8 مارس.
