من المتوقع أن تصبح مكلارين ريسينغ أول فريق في الفورمولا 1 تتجاوز إيراداته السنوية مليار دولار، وفقًا لتقرير نشرته شبكة سكاي نيوز.

وذكر التقرير أن الحسابات المالية لشركة مكلارين ريسينغ المحدودة عن السنة الميلادية 2025 ستُقدَّم هذا الأسبوع. وتشير المصادر إلى أن الفريق المتمركز في ووكينغ سيعلن عن إيرادات تبلغ 588 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 779.6 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تشمل عمليات مكلارين في إندي كار، فإن أنشطة الفريق في الفورمولا 1 حققت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف البيانات المالية عن حصول زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين ريسينغ، على مكافأة قياسية تتجاوز 75.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100 مليون دولار، مقارنة براتب أساسي بلغ 6 ملايين جنيه إسترليني وخطة حوافز طويلة الأجل بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني في عام 2024.

ويرتبط المبلغ المسجل العام الماضي بمنحة أسهم استحقتها الإدارة نتيجة صفقة الاستحواذ على الشركة، التي استحوذ بموجبها صندوق ممتلكات السيادي البحريني وشركة سي واي في إن القابضة في أبوظبي على النسبة المتبقية البالغة 30% من الأسهم الخارجية في مكلارين ريسينغ، وذلك عند تقييم قيمة الشركة بنحو 3.5 مليار جنيه إسترليني.

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وتحدث براون عن نمو الفورمولا 1 بعد إتمام صفقة بيع الحصة في عام 2025، خلال مقابلة مع بلومبرغ، قائلًا: "تعيش الرياضة ازدهارًا كبيرًا، كما تعلمون، سواء من حيث جميع المؤشرات أو الطلب على الفرق. لم يمض وقت طويل منذ أن استحوذت ليبرتي ميديا على البطولة وفرضت سقفًا للإنفاق، وهو ما ساعد على ضمان الاستقرار المالي للجميع، إلى جانب الاستقرار والتنافسية على الحلبة".

"لقد كان ذلك أمرًا رائعًا. فالجماهير تتوافد بأعداد تصل إلى عشرات ومئات الملايين، كما أن الرعاة والشركاء في البطولة أصبحوا أكثر حضورًا من أي وقت مضى. لذلك، تعيش الرياضة ازدهارًا كبيرًا، وآمل أن يستمر ذلك طويلًا".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن تقييمات فرق الفورمولا 1 قد بلغت ذروتها، أضاف براون: "لا أعتقد ذلك. إذا نظرتم إلى الرياضة عمومًا، وأنا لا أزعم أنني خبير في جميع الرياضات بأي حال من الأحوال، فستجدون أن قيمتها ترتفع باستمرار. ففي كل مرة تُبرم فيها صفقة قياسية، أيًا كانت الرياضة، يقول الجميع: ’كان ذلك جنونيًا’.

"لكن بعد خمس سنوات، تنظرون إلى الأرقام وتجدون أنها ارتفعت مجددًا. لذلك، أعتقد أن رياضتنا تحديدًا لا تزال تمتلك مجالًا كبيرًا للنمو. لدينا 24 سباقًا، وهناك طلب يكفي لإقامة نحو 30 جائزة كبرى، ما يعني أن الطلب قوي للغاية".

"تحمل سيارتنا شعارات أكبر العلامات التجارية في العالم، مثل ماستركارد وغوغل وغيرها. والمنافسة مذهلة. ففي العام الماضي، حققت أربعة فرق انتصارات، وفاز سبعة سائقين مختلفين بسباقات متعددة".

"هذه هي المرة الأولى التي أشهد فيها ذلك خلال 30 عامًا من متابعتي لهذه الرياضة، ولذلك فإن المنافسة على الحلبة رائعة. أما الإثارة خارج الحلبة، كما يوثقها مسلسل نتفليكس، فهي مذهلة أيضًا. ولم يسبق أن كان الطلب على استضافة سباقات الجائزة الكبرى بهذا المستوى من القوة. لذا، أعتقد أن هذه الرياضة، من نواحٍ عديدة، لا تزال في بداية الطريق".