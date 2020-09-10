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مكلارين: ريسينغ بوينت ما تزال المرشّحة لحسم المركز الثالث في الفورمولا واحد

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مكلارين: ريسينغ بوينت ما تزال المرشّحة لحسم المركز الثالث في الفورمولا واحد

يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد أنّ غريمه فريق ريسينغ بوينت ما يزال المرشّح لحسم المركز الثالث في بطولة الصانعين، بالنظر إلى قدرات سيارة "آر.بي20".

بعد جائزة إيطاليا الكبرى، تحتلّ مكلارين المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 98 نقطة، في حين تتواجد ريسينغ بوينت على بُعد 16 نقطة في المركز الرابع، وذلك بعد خسارتها 15 نقطة إثر العقوبة التي تلقتها جرّاء قضية نسخها لقنوات تهوية المكابح من مرسيدس.

ويرى سيدل أنّ ريسينغ بوينت قد خسرت بعض الزخم على الحلبات منخفضة الارتكازية مثل سبا ومونزا، حيث سجّلت مكلارين رصيد نقاط جيّد.

فقال: "ما أزال أعتقد، فيما يتعلق بالوتيرة الخالصة للسيارة، أنّ ريسينغ بوينت هي المرشّحة الأبرز لحسم ذلك المركز، ولا سيّما عندما سنعود إلى حلبات أكثر اعتيادية الآن".

وأضاف: "لكنني بكل تأكيد أرى بأنّنا كفريق، سويًا مع سائقينا، ومع الضغط في جانب التطوير، ما يزال بمقدورنا مقارعتهم. وهذا ما سنحاول فعله، ونأمُل أن نقوم بذلك حتى السباق الأخير".

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في المقابل، يتوقع سيدل أن تظهر مكلارين بأداء قوي في جائزة توسكانا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة موجيللو، لكنّه يتوقّع كذلك أن يواجه فريقه منافسة صعبة.

حيث قال: "أعتقد بأنّها حلبة تناسبنا على الورق، لكن في ذات الوقت، من الصعب للغاية قراءة الوضع الآن، كون الجميع ما يزالون يجلبون التحديثات على سياراتهم".

وتابع: "عندما تقرأ التعليقات كذلك من رينو على سبيل المثال، حيث قالوا أنّهم وجدوا بكل تأكيد خطوة إلى الأمام مع سيارتهم، بشكل مستقل عن إعدادات الارتكازية، ستجد من المثير للاهتمام كيف سيكون أداؤهم الآن في موجيللو".

واختتم: "ريسينغ بوينت ستكون قوية، فيراري كذلك، حيث رأينا على حلبات مختلفة أنّه بمقدورهم التواجد ضمن تلك المعركة، لذلك أرى أنّها ستبقى معركة محتدمة بيننا جميعًا".

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