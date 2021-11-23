مكلارين: رصيد نقاطنا "مؤلم" في جولة الفورمولا واحد الثلاثية الأخيرة

بعدما كان مرشّحًا قويًا لحصد المركز الثالث في بطولة الصانعين بالتوجّه إلى جائزة المكسيك الكبرى، فإنّ سلسلة من الحوادث والحظ العاثر ضربت فريق مكلارين بشكل مُكلّف مع سائقيه دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

وبالرُغم من إظهار سيارة الفريق بعض الوتيرة الجيّدة، لكنّ ريكاردو دخل في حادثة خلال اللفة الأولى مع فالتيري بوتاس في المكسيك، قبل أن ينسحب من سباق البرازيل بسبب مشكلة في ترتيب وحدة الطاقة، كما تواجد خارج مراكز النقاط في قطر بعدما اضطّر لاعتماد لتوفير الوقود بشكل مُفرط بسبب خطأ في النظام.

ويعني ذلك أن النقاط الوحيدة التي سجّلتها مكلارين في السباقات الثلاثة الماضية أتت من قِبَل نوريس، والذي تمكن من حصد المركز العاشر في المكسيك والبرازيل، لكنّه خسر مركزًا ضمن الخمسة الأوائل في قطر إثر انثقاب إطاره في مرحلة متأخرة من السباق ليكتفي بالمركز التاسع.

وبالحديث عن الأسابيع الثلاثة القاسية التي مرّت بها مكلارين، إذ تراجعت بفارق 39.5 نقطة خلف فيراري مع بقاء سباقين على نهاية الموسم، أوضح سيدل بأن النقاط المسجّلة لا تعكس القدرات الحقيقية لحزمة الفريق.

فقال: "أعتقد بأننا وإلى حد معيّن علينا تقبّل صعوبة الوضع على كامل الفريق، إذ أنّ تسجيل أربع نقاط فقط في ثلاثة سباقات هو أمر مؤلم".

وأضاف: "لكن وإذا ما نظرنا كذلك إلى ما حدث وكيف خسرنا كل هذه النقاط، فإنّ كثيرًا من الأمور كانت خارج إرادتنا أو بسبب الحظ العاثر. وذلك جزء من الرياضة التي نتواجد فيها".

وتابع: "أظن بأن الأمر الجيّد هو أننا رأينا الفارق في قطر وكانت لدينا سيارة تنافسية، سائقان تنافسيان على المسار وقيام الفريق بعمل جيّد مع وقفات الصيانة. لذلك علينا فقط العودة في السعودية لنضرب من جديد".