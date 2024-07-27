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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

مكلارين "دفعت الثمن" في التصفيات الممطرة في بلجيكا

يأمل لاندو نوريس وأوسكار بياستري أن تؤتي إعداداتهما منخفضة الارتكازيّة على سيارة مكلارين ثمارها في سباقٍ جافٍ ضمن جائزة بلجيكا الكبرى.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين

قالت مكلارين أنّها ترغب في "دفع الثمن" في حصّة التصفيات الممطرة عبر التعويل على إعدادات متماشية مع سباقٍ جاف.

على إثر تحقيقها الثنائيّة في المجر، بدت مكلارين قويّة مجدّدًا في مجريات الجمعة الجاف في سبا، لكنّها عانت على إطارات "انتريميديت" في الأجواء الممطرة في التصفيات.

وعلى إثر اكتفاء نوريس وبياستري بالمركزين الخامس والسادس تواليًا في القسم الثالث، قال أندريا ستيلا مدير الفريق أنّ مكلارين تأكّدت من عدم الإضرار بأدائها في يوم السباق عبر زيادة الكثير من الارتكازيّة لأجواء السبت الممطرة، حيث يأمل أن يفيد ذلك سائقيه ضمن ما يُتوقّع أن يكون سباقًا جافًا.

وقال ستيلا لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لم نرد الإضرار بإعداداتنا لظروف اليوم، لأنّنا نعلم أنّنا سنحتاج للسرعة القصوى غدًا. كنّا جاهزين لدفع بعض الثمن في التصفيات لأنّنا أردنا التمتّع بأفضل سيارة غدًا في الظروف المناسبة".

وأكمل: "جميع نماذج الأرصاد الجويّة تتوقّع أجواء جافة في الوقت الحاضر، لذا أردنا التأكّد  من أنّنا لن نتمتّع بأداء مذهلٍ يوم السبت ومن ثمّ لا تكون السيارة في الظروف المناسبة لتحقيق أفضل نتيجة يوم السبت".

وفي ظلّ تراجع السائق الأسرع يوم السبت ماكس فيرستابن إلى المركز الـ 11 بسبب عقوبة محرّكه، وهو ما يدفع نوريس وبياستري مركزًا إلى الأمام، شعر ستيلا أنّ سائقيه لا يزالان يملكان فرصة جيّدة للفوز بالسباق.

وقال: "هذه الحلبة الأسهل على صعيد التجاوز في الحقيقة، وسيتحدّد السباق بسلوك الإطارات، لذا أعتقد بأنّ مركز الانطلاق ليس العامل الحاسم".

لكنّ نوريس حذّر من أنّ ريد بُل بدت أسرع في الأجواء الجافة، وهو ما يجعل تجاوز سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني أمرًا ليس بغاية السهولة، وقد يسمح لفيرستابن بالاقتراب كذلك.

وقال: "كانت ريد بُل متقدّمة علينا بخطوة طوال عطلة نهاية الأسبوع، بالرغم من أنّنا كنّا أسرع قليلًا بالأمس. لا أعتقد بأنّ ريد بُل أظهرت كامل أوراقنا على الإطلاق، بينما فعلنا ذلك".

وأكمل: "دائمًا ما كنت متأخّرًا بخطوة من جانبي، لذا كنت متفاجئًا وسعيدًا بالتواجد في المركز الخامس".

واختتم: "لا تزال أمامنا بعض التجاوزات على السيارات السريعة غدًا، مثل سيارة ريد بُل الخاصة ببيريز. الإعدادات منخفضة الارتكازيّة أضرّت بنا قليلًا اليوم، لكن نأمل أن تؤتي ثمارها غدًا".

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