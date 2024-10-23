مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"
تكلم أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، حول الطريقة التي دافع بها ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في مواجهة هجمات سائقه لاندو نوريس خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.ّّ
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
جمعت معركة شرسة بين فيرستابن ونوريس خلال السباق في أوستن، حيث حاول نوريس الهجوم على غريمه الهولندي متصدر البطولة.
وخرج كلا السائقان عن المسار في المنعطف 12، وادّعى نوريس أن فيرستابن قد أجبره على الخروج. وعلى الرغم من ذلك، تلقى سائق مكلارين عقوبة خمس ثوانٍ لاكتسابه أفضلية عبر الخروج عن المسار.
وحين سُئِل عما إذا كان يرى الحادث مشابهاً لطريقة دفاع فيرستابن ضد هاميلتون في البرازيل 2021، أجاب ستيلا: "التشابه كبير للغاية وعلى الحدود القصوى".
وأكمل: "بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي دخل بها ماكس نقطة قمة المنعطف في البرازيل، لو اتجهتَ صوبَ ماكس لكان الحادث كبيراً".
رغم أن الحادث في أوستن كان بسرعة أقل بكثير من البرازيل، إلا أن ستيلا حذّر أن هذه الواقعة لا ينبغي أن تشكل سابقة جديدة.
وأضاف: "حصل هذا الحادث على سرعة أقل، لذا قد يكون الوضع أقل خطورة، ولكن الحقيقة هي أنك تدافع عبر الخروج عن المسار. وهذا لا يمكن السماح به".
كما دعا ستيلا الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإجراء مراجعة داخلية للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وقال: "بالنسبة لنا، انتهى الموضوع. كفريق وسائقين، لقد أغلقنا هذه الصفحة".
وأضاف: "نأمل أن يراجع الاتحاد الدولي للسيارات والحكام هذا الحادث حتى نتمكن من وضع سياسة أفضل وإدارة سباقات أفضل في المستقبل. نحن الآن نركز على السباق القادم".
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