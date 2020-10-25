مكلارين حققت "الخطوة التالية" في فهم حزمة تحديثاتها

في ظل تشكيك كارلوس ساينز في النفع العائد من تلك التحديثات في نوربورغرينغ، خاض الفريق جولة أكثر سلاسة بكثير على حلبة الغارف.

كذلك وبعد حجز الفريق لصف الانطلاق الرابع في البرتغال إثر تصفيات الأمس، حيث سينطلق ساينز سابعًا وزميله لاندو نوريس ثامنًا، تشعر مكلارين بالتفاؤل حيال أدائها لنهاية هذا الأسبوع والذي يُظهر بأنّ التحديثات تعمل بنجاح.

حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق في هذا الصّدد: "أنا سعيد أنّنا تمكنا من تحقيق الخطوة التالية فيما يتعلّق بفهم تصميم الأنف الجديد الذي نستخدمه".

فيما شعر ساينز بتحكّم أكبر بالسيارة نهاية هذا الأسبوع مما كان عليه الوضع في الجولة الأخيرة في ألمانيا.

فقال: "كانت السيارة تنافسية طوال نهاية الأسبوع، ولا سيّما في جانبي. أنا أسعد بكثير بشعوري مع السيارة، إذ يبدو بأنّنا كفريق قمنا بعمل رائع من أجل فهم ما حدث في الجولة الماضية".

هذا وقد تمحورت تحديثات مكلارين الأخيرة حول الأنف الجديد، والذي يشابه التصميم المستخدم من قِبَل مرسيدس.

ومع نجاح ذلك العامل الآن، فإنّ مكلارين تقيّم إدخال تحديثات إضافية على السيارة، حيث اختبر الفريق أجزاء جديدة في التجارب الحرة في البرتغال.

"استهلّينا الجولة بالحزمة المبدئية لذلك الأنف الجديد والذي استخدمه لاندو في ألمانيا" قال سيدل.

وأكمل: "قمنا باختبار أجزاء إضافية لرؤية كيف ستؤدّي سويًا مع ذلك التصميم الانسيابي الجديد، وكانت النتيجة إيجابية".

واختتم: "لكنّ هذه الأجزاء من المفترض أن يتم تقديمها في السباقات المستقبلية، وفي النهاية واصلنا استخدام ذات التوضيب على كلتا السيارتين، والذي كان هو تقريبًا الذي اعتمده لاندو في نوربورغرينغ".