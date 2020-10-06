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مكلارين: حساسية السيارة للرياح أمر "مزعج"

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مكلارين: حساسية السيارة للرياح أمر "مزعج"

قال أندريا سيدل مدير فريق مكلارين للفورمولا واحد أن حساسية السيارة الحالية لتقلبات الرياح أمر "مزعج".

بينما بدت سيارة مكلارين 2020 قوية بما يكفي لمساعدة الفريق على التقدم إلى المركز الثالث في بطولة المصنعين، لكن أداء السيارة تأثر بتقلبات الظروف الجوية خلال هذا الموسم.

وبشكل خاص عندما عانى كل من كارلوس ساينز ولاندو نوريس مع السيارة خلال التصفيات عندما تكون السيارات قريبة للغاية من بعضها.

وصرح ساينز مؤخراً أن المشاكل مع الرياح هي السبب وراء الصعوبات التي واجهتها مكلارين في موجيللو وسوتشي.

وتعقيباً على ما حصل خلال جائزة روسيا الكبرى، قال ساينز: "عانينا الكثير من التيارات الهوائية المضطربة في المقطع الأول، وفجأة لم تعد سيارتنا ضمن مجال الأداء المثالي. عانينا كثيراً من مشاكل توازن السيارة".

وتابع: "لا أفضل الكلام علناً حيال مشاكلنا، لكننا نعلم أن سيارتنا حساسة للرياح، ونعتقد أن هذا ما أثر علينا في موجيللو".

وأردف: "لكني لا أود إلقاء اللوم على ذلك. لا أود القول أن هذه  هي المشكلة الأساسية، أو أنها تؤثر علينا أكثر من غيرنا، لأن الجميع يتأثرون بالرياح".

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وبينما يأمل الفريق أن تساعد حزمة التحديثات الانسيابية التي بدأت مع اعتماد أنف جديد، بتحسين الأداء، قال سيدل أن جايمس كي المدير التقنيّ سيحاولون العمل على مشكلة حساسية السيارة للرياح.

فقال: "تلك مشكلة عانينا منها بالفعل العام الماضي. أعتقد أننا حققنا خطوة إلى الأمام مع سيارة العام الحالي، لكن من الواضح أن الفريق مع جايمس يعمل بشكل كبير للمزيد من التحسينات".

وتابع: "كما رأينا في روسيا، يمكن أن تتحول سيارتنا سريعاً من تنافسية جداً إلى أقل تنافسية - بسبب الحساسية الكبيرة للرياح - وذلك أمر مزعج حقاً".

وأردف: "من السهل رؤية المشكلة، لكن من الواضح أن حلها معقد جداً".

واختتم: "لكن مرة أخرى، إنها من بين أولوياتنا بالفعل التي يعمل عليها جايمس وفريقه".

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