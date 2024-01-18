مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
تدرك مكلارين الإمكانيات الكبيرة التي قد تحملها سيارة ريد بُل لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد ما قد يكون مفاجأة "غير سارة".
رغم أن ريد بُل قللت من التكهنات بقدرتها على تكرار هيمنتها التي فرضتها خلال موسم 2023 المنصرم، لكن المنافسين لا يأخذون هذه التصريحات كأمر مسلّم به.
بالنسبة إلى مكلارين التي أنهت الموسم المنصرم كأقرب منافسي العلامة النمساوية، فإنها حذرة للغاية خاصة وأن ريد بُل بدأت تطوير سيارة 2024 في وقت مبكر.
وضمن معرض كلامه على هامش حدث الكشف عن كسوة سيارة مكلارين، أوضح زاك براون المدير التنفيذي أن الفريق يطمح بمنافسة ريد بُل لكن آماله واقعية.
فقال: "من الواضح أنك تريد إغلاق الفارق. أنهينا الموسم الماضي كثاني أسرع الفرق لكن بحسب طبيعة الحلبات".
وأكمل: "كان تطوير سيارتنا قوياً، لكن من الواضح أن ريد بُل توقفت عن تطوير سيارتها وركزت على تطوير سيارة الموسم المقبل. وقد يشكل ذلك مفاجأة غير سارة لنا جميعاً".
ورغم أن مكلارين متفائلة حيال الأرقام الواردة من جهاز المحاكاة حيال سيارتها الجديدة، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق كرر حذر براون، خاصة وأن ريد بُل ستزجّ بكل ما لديها لتطوير سيارتها.
فقال: "حين يتعلق الأمر بالمنافسة على المسار، فإن الوضع يعتمد على مقدار ما يقوم به منافسوك. وبالنظر إلى ريد بُل، فهناك أمور أعتقد أن الجميع يفكر فيها ولديه فكرة عما قد نرى في 2024".
وأكمل: "حقيقة أنهم لم يطوروا سيارة الموسم الماضي كثيراً، فإن السؤال هو مقدار ما حققوه من تقدم وكيفية الاستفادة منه في سيارة الموسم المقبل؟".
وأردف: "رغم أن ريد بُل قررت عدم مواصلة تطوير سيارتها (2023)، لكن هذا وبالتأكيد يعني أن منحى تطورهم لم يتوقف (لسيارة 2024)".
واختتم: "يمكنني القول أن ريد بُل ستكون تنافسية بشكل كبير جداً، وسنرى أي نوع من التحدي سينتظرنا على المسار".
مكلارين تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارتها في موسم 2024 للفورمولا واحد
مكلارين تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارتها في موسم 2024 للفورمولا واحد مكلارين تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارتها في موسم 2024 للفورمولا واحد
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
داكار 2024: آمال لوب باللقب تتبخر بعد مشكلة ميكانيكية في المرحلة ما قبل الأخيرة
داكار 2024: آمال لوب باللقب تتبخر بعد مشكلة ميكانيكية في المرحلة ما قبل الأخيرة داكار 2024: آمال لوب باللقب تتبخر بعد مشكلة ميكانيكية في المرحلة ما قبل الأخيرة
أليسون يلتزم مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد بعقد طويل الأمد
أليسون يلتزم مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد بعقد طويل الأمد أليسون يلتزم مع فريق مرسيدس للفورمولا واحد بعقد طويل الأمد
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024 مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024
مدير فريق هاس الجديد: "لست هنا بديلاً عن شخصية شتاينر"
مدير فريق هاس الجديد: "لست هنا بديلاً عن شخصية شتاينر" مدير فريق هاس الجديد: "لست هنا بديلاً عن شخصية شتاينر"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.