مكلارين حذرة من "مفاجأة غير سارة" قد تحملها سيارة ريد بُل 2024

رغم أن ريد بُل قللت من التكهنات بقدرتها على تكرار هيمنتها التي فرضتها خلال موسم 2023 المنصرم، لكن المنافسين لا يأخذون هذه التصريحات كأمر مسلّم به.

بالنسبة إلى مكلارين التي أنهت الموسم المنصرم كأقرب منافسي العلامة النمساوية، فإنها حذرة للغاية خاصة وأن ريد بُل بدأت تطوير سيارة 2024 في وقت مبكر.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث الكشف عن كسوة سيارة مكلارين، أوضح زاك براون المدير التنفيذي أن الفريق يطمح بمنافسة ريد بُل لكن آماله واقعية.

فقال: "من الواضح أنك تريد إغلاق الفارق. أنهينا الموسم الماضي كثاني أسرع الفرق لكن بحسب طبيعة الحلبات".

وأكمل: "كان تطوير سيارتنا قوياً، لكن من الواضح أن ريد بُل توقفت عن تطوير سيارتها وركزت على تطوير سيارة الموسم المقبل. وقد يشكل ذلك مفاجأة غير سارة لنا جميعاً".

ورغم أن مكلارين متفائلة حيال الأرقام الواردة من جهاز المحاكاة حيال سيارتها الجديدة، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق كرر حذر براون، خاصة وأن ريد بُل ستزجّ بكل ما لديها لتطوير سيارتها.

فقال: "حين يتعلق الأمر بالمنافسة على المسار، فإن الوضع يعتمد على مقدار ما يقوم به منافسوك. وبالنظر إلى ريد بُل، فهناك أمور أعتقد أن الجميع يفكر فيها ولديه فكرة عما قد نرى في 2024".

وأكمل: "حقيقة أنهم لم يطوروا سيارة الموسم الماضي كثيراً، فإن السؤال هو مقدار ما حققوه من تقدم وكيفية الاستفادة منه في سيارة الموسم المقبل؟".

وأردف: "رغم أن ريد بُل قررت عدم مواصلة تطوير سيارتها (2023)، لكن هذا وبالتأكيد يعني أن منحى تطورهم لم يتوقف (لسيارة 2024)".

واختتم: "يمكنني القول أن ريد بُل ستكون تنافسية بشكل كبير جداً، وسنرى أي نوع من التحدي سينتظرنا على المسار".