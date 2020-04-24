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مكلارين: حجج فيراري بخصوص سقف النفقات "لا تستقيم"

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مكلارين: حجج فيراري بخصوص سقف النفقات "لا تستقيم"
24-04-2020

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ حجج فيراري ضدّ اعتماد خفض كبير لسقف النفقات لحماية الفرق الصغيرة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد "متناقضة" و"لا تستقيم".

أوضحت فيراري أنّها تُعارض خطّة خفض سقف النفقات المخطّط له بمستوى أقلّ بكثير من سقف الـ 145 مليون دولار، حيث ترغب بعض الفرق مثل مكلارين بخفض السقف إلى 100 مليون دولار.

وقال ماتيا بينوتو مدير الحظيرة الإيطاليّة لصحيفة "غارديان" البريطانيّة اليوم الخميس أنّه يُعارض خفض النفقات كونها لا تريد التخلّص من موظّفيها أو الاضطرار لنقلهم إلى نشاطات تسابق أخرى. كما أنّه أشار إلى أنّه في حال عانت الفرق الصغيرة لتكون قادرة على المنافسة، فإنّ فيراري ستكون سعيدة بتوفير سيارات زبونة.

لكنّ براون عبّر عن امتعاضه من موقف فيراري في مسألة يعتقد بأنّها قد تضع مستقبل الفورمولا واحد في خطر في حال لم يتمّ الاتّفاق على خفض الميزانيات.

"نحن في وضعٍ لو اتّبعت فيه الفورمولا واحد عاداتها القديمة فسيكون مستقبل البطولة في خطر كبير" قال براون لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" خلال اتّصالٍ على إثر تعليقات بينوتو.

وأضاف: "وأعتقد بأنّنا إن فكّرنا في المستقبل فلن ننجو ممّا يحدث الآن فحسب، بل سيكون بوسع الرياضة البزوغ وسنفوز جميعًا".

وأكمل: "أدعم نقاشًا جيّدًا سليمًا، لكنّني أعتقد بأنّ التعليقات التي رأيتها لا تستقيم، وهي تناقض نفسها، ولا تعكس بدقّة ما أعتقد بأنّها الحقيقة".

ويعتقد براون بأنّه من غير المنطقيّ الإشارة إلى أنّ الفورمولا واحد ستخسر موقعها كقمّة رياضة المحرّكات في حال تقلّصت الميزانيّات إلى 125 مليون دولار، حيث عبّر عن انزعاجه من الإشارة إلى أنّ الفرق لا تشارك فقط من أجل تحقيق أرباح.

وقال: "لا توجد الكثير من الفرق التي تُحقّق أرباحًا، إن وُجدت أصلًا للأسف. لا أعتقد بأنّ المشاركين في الفورمولا واحد يُشاركون من أجل توفير أرباح: أعتقد بأنّهم هناك لتعزيز القيمة التجاريّة".

وأكمل: "لكلّ فريقٍ أسباب مختلفة للتواجد في الفورمولا واحد. ويعود الكثير من ذلك لتقديم قيمة للأعمال الأخرى، سواءً كان ذلك مشروبات طاقة أو سيارات طرقات".

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين وسيباستيان فيتيل، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين وسيباستيان فيتيل، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

حالة إنكار

وقال الأمريكي بأنّه كان حائرًا بعد ما أشار إليه بينوتو بأنّ على الفورمولا واحد أخذ وقتها لاتّخاذ قرارات بشأن إجراءات خفض النفقات. وقال بأنّ هكذا موقف غير منطقي في وقتٍ تُسارع فيه الحكومات لاتّخاذ إجراءات استعجاليّة لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

وقال حيال ذلك: "أكاد لا أجد ما أقوله حيال ذلك. أعتقد بأنّنا نُدرك جميعًا أنّ الأوقات الحاليّة التي نمرّ بها هي أكبر أزمة شهدها العالم. لديك دُولٌ تُغلق نفسها، ولديك صناعات تتوقّف، وأعتقد بأنّه لخطأ فادحٌ أن لا نسارع لمعالجة ما يجري. الأمر أشبه بالعيش في حالة إنكار".

وأكمل: "أعتقد بأنّك ستجد كلّ رئيس أو رئيس وزراء أو مدير تنفيذي حول العالم يعمل بأسرع ما يُمكن لمُعالجة هذه المسألة بشكلٍ مباشر".

كما يعتقد براون بأنّ فكرة قبول الفورمولا واحد بسيارات زبونة تعود إلى السبعينات ولا تنتمي لرياضة مُعاصرة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ آخر مرّة كانت هناك فيها سيارات زبونة كانت في السبعينات. لذا لا أرى كيف يستقيم ذلك مع التعليقات الأخرى بأنّ جوهر الفورمولا واحد هو بطولة الصانعين والتطوّر التكنولوجي: يبدو أنّ ذلك حلٌ من السبعينات".

وقال براون بأنّ أغلبيّة الفرق الأخرى تدعم موقف فريقه على صعيد ضرورة خفض سقف النفقات أكثر، ولديه إيمانٌ بأنّ القائمين على البطولة سيعملون لما فيه مصلحة أغلب الفرق، وليس الانصياع لموقف فيراري.

وقال: "في النهاية على فيا والفورمولا واحد الثبات خلف ذلك الموقف، لكنّني لا أعتقد بأنّ بوسعهم التراجع إن كان هناك اصطفافٍ كافٍ وحقّ نقض لو أردتم ذلك حيال ما يتمّ اقتراحه".

الفورمولا واحد قادرة على النجاة من دون فيراري

في حين أنّ براون قال أنّه لا يودّ رؤية فيراري تُغادر الفورمولا واحد في حال اعتبرت انّ التغييرات لا تتناسب معها، فإنّه قال بأنّ المشكلة الأكبر بالنسبة للرياضة هي محاولة عدم خسارة عددٍ من الفرق الصغيرة في حال لم يتمّ خفض سقف النفقات.

وقال: "لن أحبّذ رؤيتهم يُغادرون الرياضة. لا أحبّذ رؤية أيّ أحدٍ يُغادر، لذا ليس ذلك بالأمر الذي نودّ رؤيته يحدث".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ الرياضة بوسعها النجاة بـ 18 سيارة. أعتقد بأنّ هناك مصنّعي وحدات طاقة آخرين يُمكنهم تغطية الفريقَين المتزوّدين منها حاليًا. على الجانب الآخر فإنّني أعتقد بأنّنا إن بقينا بسقف نفقات عالٍ جدًا يُؤدّي إلى إبعاد بعض الأطراف التي قد تُفكّر في الاستثمار في الفورمولا واحد، لا أعتقد بأنّ بوسع الفورمولا واحد النجاة بـ 14 سيارة على شبكة الانطلاق".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّ 16 سيارة هو الحدّ الأقصى، ويُمكنها ذلك بـ 18. لذا أعتقد بأنّ بوسع البطولة النجاة من دونهم (فيراري)، لكنّني أحبّذ بقاءهم في الرياضة. أعتقد بأنّ الرياضة ستكون في حالٍ أفضل في ظلّ وجودهم".

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