فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
15 ساعات
:
36 دقيقة
:
36 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

المشاركات
التعليقات
مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء
08-07-2020

أكّد فريق مكلارين أّن حاجته لاستنزاف مفاتيح التطوير لديها على عملية الانتقال لمحركات جديدة للعام المُقبل لن تمنعه من تحقيق قفزة في الأداء هذا العام.

مع تجميد الفورمولا واحد لتصاميم سيارات هذا العام واستخدامها في 2021 في محاولة لتقليل النفقات ومجابهة آثار أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19"، تم الاتفاق على أنّ الفرق سيُسمح لها باستخدام مفتاحَي تطوير لإجراء تغييرات على السيارات.

وبينما سيكون بوسع أغلبية الفرق الاستفادة من تلك المفاتيح في تحديث سياراتهم، إلّا أنّ انتقال مكلارين من محركات رينو إلى محركات مرسيدس يعني أنّ عليها استنزاف مفاتيحها في عملية تجهيز السيارة لاستقبال وحدات الطاقة الجديدة.

وقد سبق وأشار فريق رينو المنافس إلى أنّ مثل ذلك الأمر سيحُدّ من قدرة مكلارين على التقدّم، لكنّ الفريق المتمركز في ووكينغ ما يزال قادرًا على الاستفادة من تلك المفاتيح.

حيث قال مدير الفريق أندرياس سيدل أنّه ومن أجل الوصول لاتفاق على تغييرات القوانين للمساعدة في خفض النفقات، تعيّن على الجميع تقبّل بعض التضحيات، وقد علمت مكلارين أنّها ستواجه ذلك الجانب السلبي في الحصول على حرية الضغط بالانتقال إلى محركات مرسيدس.

"في بداية كل المحادثات التي خضناها مع اندلاع الأزمة الحالية سويًا مع فيا وليبرتي ميديا وبقية الفرق، بدت مهمة مستحيلة أن نصل إلى اتفاق على القوانين" قال سيدل.

وأضاف: "كان يجب أن تكون هنالك تضحيات في النهاية، وذلك ما وافقنا عليه. تعيّن على الجميع القيام ببعض التضحيات أو الالتزام ببعض الأمور من أجل أن نصل إلى ما نريد".

وتابع: "إنّها تضحية نوعًا ما بالنسبة لنا، لكن في النهاية تضحية يمكن تقبّلها وأنا سعيد بها. نرى بالتأكيد أنّنا سنحقق خطوة للأمام في الأداء الكلي للسيارة مع الانتقال لمحركات مرسيدس العام المُقبل، وأنا مسرور بذلك".

اقرأ أيضاً:

وكانت نية مكلارين في البداية أن تتواجد محركات مرسيدس على سيارات جديدة في 2021، لكنّ تجميد تطوير الهيكل أجبرها على تغيير خططها.

مع ذلك، قال سيدل أنّ الحاجة لتأقلم السيارات الحالية مع وحدة الطاقة الجديدة لن يمثّل عائقًا كبيرًا أمام فريقه.

"لدينا علاقة عمل جيّدة للغاية مع مرسيدس، ونتبادل الأمور بشكل دائم. أثق في أنّه ومع الخبرة التي نملكها في التنقّل بين المحركات خلال السنوات الأخيرة في أنّ بوسعنا القيام بعمل جيّد للغاية حتّى مع القيود المفروضة علينا العام المُقبل" قال سيدل.

واختتم: "’فيا’ ستضمن ألّا نلمس جوانب كثيرة للغاية حول وحدة الطاقة، ولكن التركيز بالفعل على مجرّد تثبيتها على الهيكل الحالي".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

المقال السابق

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

trending اليوم

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء
فورمولا 1 / فورمولا 1
38د

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"

فيتيل يُشكّك في أن جائحة "كوفيد-19" كانت السبب وراء عدم تجديد فيراري لعقده
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل يُشكّك في أن جائحة "كوفيد-19" كانت السبب وراء عدم تجديد فيراري لعقده

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

هاميلتون: "لا ضغينة" تجاه ألبون بسبب الحادثة في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: "لا ضغينة" تجاه ألبون بسبب الحادثة في النمسا

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين ستحافظ على "فتح أوراقها" أمام ساينز في 2020 قبل انتقاله إلى فيراري

معرض الصور التقني: أبرز التحديثات التقنيّة لسيارات الفورمولا واحد في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز التحديثات التقنيّة لسيارات الفورمولا واحد في النمسا

بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء
فورمولا 1 / فورمولا 1
38د

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل
فورمولا 1 / فورمولا 1

فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

38د
2
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"

3
فورمولا 1

فيتيل يُشكّك في أن جائحة "كوفيد-19" كانت السبب وراء عدم تجديد فيراري لعقده

4
فورمولا 1

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

5
فورمولا 1

هاميلتون: "لا ضغينة" تجاه ألبون بسبب الحادثة في النمسا

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء
فورمولا 1

مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021
فورمولا 1

ألونسو سيُدافع عن ألوان فريق رينو لموسم 2021

فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل
فورمولا 1

فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بوجود خلل جذري في علبة تروس سيارتها "دبليو11"

المدير التنفيذي لمرسيدس يُفنّد شائعات خلافه مع وولف
فورمولا 1

المدير التنفيذي لمرسيدس يُفنّد شائعات خلافه مع وولف

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.