مكلارين: حاجتنا لاستنزاف مفاتيح التطوير على الانتقال للمحرك الجديد لن تمنع تحسين الأداء

مع تجميد الفورمولا واحد لتصاميم سيارات هذا العام واستخدامها في 2021 في محاولة لتقليل النفقات ومجابهة آثار أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19"، تم الاتفاق على أنّ الفرق سيُسمح لها باستخدام مفتاحَي تطوير لإجراء تغييرات على السيارات.

وبينما سيكون بوسع أغلبية الفرق الاستفادة من تلك المفاتيح في تحديث سياراتهم، إلّا أنّ انتقال مكلارين من محركات رينو إلى محركات مرسيدس يعني أنّ عليها استنزاف مفاتيحها في عملية تجهيز السيارة لاستقبال وحدات الطاقة الجديدة.

وقد سبق وأشار فريق رينو المنافس إلى أنّ مثل ذلك الأمر سيحُدّ من قدرة مكلارين على التقدّم، لكنّ الفريق المتمركز في ووكينغ ما يزال قادرًا على الاستفادة من تلك المفاتيح.

حيث قال مدير الفريق أندرياس سيدل أنّه ومن أجل الوصول لاتفاق على تغييرات القوانين للمساعدة في خفض النفقات، تعيّن على الجميع تقبّل بعض التضحيات، وقد علمت مكلارين أنّها ستواجه ذلك الجانب السلبي في الحصول على حرية الضغط بالانتقال إلى محركات مرسيدس.

"في بداية كل المحادثات التي خضناها مع اندلاع الأزمة الحالية سويًا مع فيا وليبرتي ميديا وبقية الفرق، بدت مهمة مستحيلة أن نصل إلى اتفاق على القوانين" قال سيدل.

وأضاف: "كان يجب أن تكون هنالك تضحيات في النهاية، وذلك ما وافقنا عليه. تعيّن على الجميع القيام ببعض التضحيات أو الالتزام ببعض الأمور من أجل أن نصل إلى ما نريد".

وتابع: "إنّها تضحية نوعًا ما بالنسبة لنا، لكن في النهاية تضحية يمكن تقبّلها وأنا سعيد بها. نرى بالتأكيد أنّنا سنحقق خطوة للأمام في الأداء الكلي للسيارة مع الانتقال لمحركات مرسيدس العام المُقبل، وأنا مسرور بذلك".

وكانت نية مكلارين في البداية أن تتواجد محركات مرسيدس على سيارات جديدة في 2021، لكنّ تجميد تطوير الهيكل أجبرها على تغيير خططها.

مع ذلك، قال سيدل أنّ الحاجة لتأقلم السيارات الحالية مع وحدة الطاقة الجديدة لن يمثّل عائقًا كبيرًا أمام فريقه.

"لدينا علاقة عمل جيّدة للغاية مع مرسيدس، ونتبادل الأمور بشكل دائم. أثق في أنّه ومع الخبرة التي نملكها في التنقّل بين المحركات خلال السنوات الأخيرة في أنّ بوسعنا القيام بعمل جيّد للغاية حتّى مع القيود المفروضة علينا العام المُقبل" قال سيدل.

واختتم: "’فيا’ ستضمن ألّا نلمس جوانب كثيرة للغاية حول وحدة الطاقة، ولكن التركيز بالفعل على مجرّد تثبيتها على الهيكل الحالي".