مكلارين حائرة حيال معاناتها في البحرين

على إثر تجارب صعبة للفريق في الصخير الأسبوع الماضي، كونه عانى من مشاكل ارتفاع حرارة المكابح، فإنّ الحظيرة البريطانيّة عانت من تجارب صعبة اليوم الجمعة.

وبعد أن أكملا الحصّة الأولى في المركزين الـ 16 والـ 17، تمكّن نوريس من التقدّم إلى المركز الـ 11 في التجارب الثانية في حين اكتفى ريكاردو بالمركز الـ 18 بعد أن أجبرته مشكلة ضغط مياه في التوقّف مبكّرًا.

وبحديثهما لاحقًا، اعترف السائقان بأنّ الأمور ليست مثاليّة حتّى الآن وستتطلّب الكثير من العمل لفهمها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت المشكلة متعلّقة بالحلبة أم بالسيارة بشكلٍ عام، أجاب نوريس: "ليست لديّ فكرة. تواجهنا هنا وليس على حلبات أخرى، لذا عليك القول بأنّ المشكلة في الحزمة في الوقت الحاضر".

وأضاف: "إن لم يكن الوضع جيّدًا هنا، فهناك الكثير من الحلبات الأخرى المشابهة للبحرين، لذا علينا تحسين حزمتنا. سنرى ما يُمكننا فعله هذه الليلة ومقاربتنا للغد".

وأكمل: "علينا إيجاد وتيرة كبيرة إن أردنا أن نكون تنافسيين مع الشباب في العشرة الأوائل".

أمّا ريكاردو، الذي غاب عن تجارب الأسبوع الماضي بشكلٍ كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا، فقد قال بأنّ افتقاره للفّات في هذا اليوم تركه متأخّرًا أكثر من مجرّد مسألة الوتيرة.

وقال الأسترالي: "نحن نفتقد للتماسك بشكلٍ عام، بكلّ صدق".

وأضاف: "تبدو السيارة مقبولة، لكن من الواضح أنّك عندما تكون مفتقرًا للتماسك، فإنّك تُعاني أكثر وتُغلق المكابح هنا وهناك وترتكب بعض الأخطاء".

وأكمل: "أودّ الاعتقاد بأنّ بوسعنا أن نتحسّن بالتأكيد، لكنّنا لسنا بصدد إخفاء وتيرتنا في الوقت الحاضر. لذا أجل، علينا كسب بعض الوتيرة".

وفي حين أنّ اليوم لم يكن مشجّعًا على صعيد السرعة، فإنّ نوريس قال أنّه بدا أنّ الفريق قد حقّق تقدّمًا على صعيد مشكلة المكابح.

وقال في هذا الصدد: "لن أشعر بأيّ شيء مختلف. لكن هل اشتعلت المكابح؟ ذلك هو السؤال".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام بالتأكيد هذا اليوم. لا أعلم حجم هذه الخطوة بعد".

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت