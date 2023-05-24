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مكلارين: جميع فرق الفورمولا واحد استعادت خسائر الانسيابية منذ أول سباق في 2023

يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن جميع فرق الفورمولا واحد قد استعادت الخسائر في الأداء الانسيابي جراء التعديلات على القوانين التقنية الجديدة، منذ سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 الجاري.

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

رداً على ظاهرة الارتدادات التي عانت منها سيارات عديدة في الموسم الماضي عقب تطبيق القوانين التقنية الجديدة التي زادت من "المؤثرات الأرضية"، قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بإجراء تعديلات على القوانين لموسم 2023. 

حيث تم رفع الأرضيات بمقدار إلزامي يبلغ 15 مليمتراً، وذلك بهدف منع الفرق من خفض السيارات بشكل كبير الأمر الذي كان يزيد من ظاهرة الارتدادات.

وكان نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد في الهيئة الحاكمة، قد صرّح بأن الخسارة الانسيابية جراء ذلك تقدر بحوالي نصف ثانية في اللفة.

لكن وبعد العمل على السيارات خلال الفترة الشتوية، يبدو أن الفرق قد عوّضت تلك الخسارة.

حيث أشار ستيلا إلى أن جميع الفرق قد استعادت فارق النصف ثانية حتى قبل السباق الافتتاحي للموسم الجديد في البحرين.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هذا التعافي السريع متوقعاً، أجاب: "أعتقد أن الجميع عوّض الفارق بحلول السباق الأول. معدلات التطوير أدت إلى ذلك".

وأكمل: "بالتأكيد باتت السيارات أسرع من العام الماضي. الجميع بات أسرع بعُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية".

وأردف: "بعض الفرق حلت مشكلة الوزن كذلك. بصراحة، حتى نحن، كسبنا بعض الأداء على مدار اللفة لأننا خفضنا من الوزن".

وأضاف: "السيارات باتت أسرع بالتأكيد من العام الماضي، بسبب الانسيابية وخفض الوزن".

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أقطاب الانطلاق الأولى:                               

الجولة 2022 2023 الفارق
البحرين 1m 30.558s (لوكلير) 1m 29.708s (فيرستابن) -0.850s
المملكة العربية السعودية 1m 28.200s (بيريز) 1m 28.265s (بيريز) +0.065s
أستراليا 1m 17.868s (لوكلير) 1m 16.732s (فيرستابن) -1.136s
أذربيجان 1m 17.868s (لوكلير) 1m 16.732s (لوكلير) -1.156s
ميامي 1m 41.359s (لوكلير) 1m 40.203s (بيريز) -1.955s

بالرغم من أن زمن سيرجيو بيريز أبطأ من زمنه الشخصي في السعودية العام الماضي، لكن ذلك قد يُعزى إلى التعديلات في الحلبة لعام 2023.

ويشار إلى أن التحسن بمقدار 1.156 ثانية في باكو جاء بالرغم من تقصير منطقة "دي آر أس" على المقطع المستقيم بمقدار 100 متر لهذا الموسم.

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