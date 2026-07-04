حقق نوريس انطلاقة قوية من المركز السادس يوم السبت، وخرج منتصرًا من معركة ثلاثية على المركز الثالث مع جورج راسل وماكس فيرستابن، بينما كان بعيدًا عن ثنائي الصدارة أندريا كيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون.

لكن بعد أن بنى فارقًا مريحًا عن راسل، وجد بطل العالم نفسه تحت ضغط جديد من سائق مرسيدس في اللفات الأخيرة، بعدما طلب منه فريقه توفير الوقود.

ونجح نوريس في الاحتفاظ بالمركز الثالث، لكنه لم يكن سعيدًا بالنهاية المتوترة التي كان بالإمكان تجنبها في السباق المؤلف من 17 لفة.

وخلال المحادثات اللاسلكية، قال نوريس بانفعال لفريقه: "أرجوكم، افعلوا ذلك بالشكل الصحيح ولو لمرة واحدة".

وأوضح ستيلا في تصريحات لشبكة "سكاي" ما حدث بالقول: "اضطررنا إلى التضحية ببعض الوتيرة لأننا كنا ندير استهلاك الوقود، وقد ذكّرنا لاندو بذلك بشكل واضح".

وأضاف: "علينا أن نقدم أداءً أفضل، لأن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي نطلب فيها من السائق إدارة الوقود. هذا ليس جيدًا بما يكفي، ويجب أن نتحسن كفريق. لكن لاندو عوّض ذلك بطريقة رائعة."

وأكد ستيلا أن المشكلة لم تكن ناتجة عن تعمد مكلارين تزويد السيارة بكمية وقود أقل من اللازم، بل بسبب خطأ في حسابات استهلاك الوقود، وهي حسابات أصبحت أكثر تعقيدًا هذا الموسم بسبب متغيرات إدارة الطاقة الجديدة.

وقال: "لا يتعلق الأمر بتزويد السيارة بوقود أقل".

وأضاف: "المسألة تتعلق بالتوقعات الخاصة بمعدل استهلاك الوقود. ولذلك كان علينا التكيف مع معدل الاستهلاك الفعلي، الذي يعتمد على ظروف السباق المختلفة".

وأردف: "إنها فورمولا 1 مثيرة جدًا مع وحدات الطاقة الحالية. فهناك تأثير يشبه حركة اليويو، وهو ما يجعل البيانات تختلف عن خط الأساس الذي تتوقعه".

وأكمل: "إنه أمر مثير للاهتمام من جميع النواحي، لكنه بالتأكيد وضع ترغب في تجنبه، لأنه يكلّفك بضعة أعشار من الثانية من الفارق."

ورغم ذلك، اعتبر ستيلا أن إنهاء نوريس السباق في المركز الثالث كان نتيجة إيجابية، خصوصًا بعدما تأهل هو وزميله أوسكار بياستري في المركزين السادس والسابع على التوالي، خلال عطلة نهاية أسبوع كانت مكلارين تتوقع فيها المعاناة بسبب سيارة "ام سي إل40"، التي تفتقر إلى الكفاءة الديناميكية الهوائية مقارنة بسيارتي مرسيدس وفيراري.

لكنّ الفارق الكبير مع أنتونيللي وهاميلتون أكد أيضًا حجم العمل الذي لا يزال ينتظر مكلارين إذا أرادت العودة للمنافسة على المقدمة.

وأضاف ستيلا: "إذا نظرنا إلى هاميلتون وأنتونيللي، فهما لا يزالان أسرع منا بفارق واضح. لذلك، نعرف أن أمامنا الكثير من العمل".

وأكمل: "لكن بالنظر إلى أننا بدأنا عطلة نهاية الأسبوع ونحن متأخرون قليلًا في الحصّة الحرة، فقد وجدنا بعض الأداء الإضافي في التصفيات الخاصة بالسباق القصير، ويبدو أننا وجدنا المزيد من الأداء خلال السباق القصير نفسه".

واختتم بالقول: "علينا الآن مواصلة تطوير السيارة. لدينا بعض الأفكار لتعديل بعض الأمور استعدادًا لما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع، ونأمل أن نكسب عُشر ثانية إضافيًا أو نحو ذلك."