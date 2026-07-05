عانت مكلارين من صعوبة في مجاراة مرسيدس بشكل منتظم خلال الموسم الحالي، إذ وجدت نفسها في كثير من الأحيان متأخرة بفارق بضعة أعشار من الثانية.

وتعد أحدث وحدة طاقة من مرسيدس واحدة من أقوى الوحدات على شبكة الانطلاق، ويستخدمها فريق مرسيدس إلى جانب جميع الفرق المتعاملة معه، باستثناء مكلارين.

ويتطلع براون إلى حصول مكلارين على وحدة الطاقة المطورة لتحقيق خطوة مهمة إلى الأمام والمنافسة على الانتصارات، لكنه لا يستبعد حتى الآن إمكانية المنافسة على اللقب.

ولا يزال أمام مكلارين الكثير من العمل للحاق بالمنافسين في بطولتي السائقين والصانعين، لكنها ستحصل قريبًا على وحدة الطاقة المطورة من مرسيدس.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الموسم يذكره بموسم 2024، أجاب: "في الحقيقة لم أفكر في مقارنته بأي موسم بعينه، لكننا أكملنا ثلث الموسم، وقد رأينا خلال العامين الماضيين مدى سرعة تغير مسار البطولة".

وأضاف: "لذلك أعتقد أن بطولة الصانعين، وكذلك بطولة السائقين، لا تزالان مفتوحتين. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكن يبدو أن الفرق الأربعة الكبرى ستحقق جميعها انتصارات هذا الموسم، كما أن الفوارق ستتقلص، وكل ما نحتاج إليه هو المزيد من التطوير للسيارة".

وتابع: "نحتاج إلى وحدة الطاقة الحالية من مرسيدس. نحن الفريق الوحيد الذي لا يستخدم الوحدة الجديدة، لكنها ستصل إلينا قريبًا. إذا جمعنا كل هذه العوامل معًا، وتمكنا من إيجاد بضعة أعشار من الثانية هنا وهناك، فآمل أن نتمكن من منافسة فريد وفريقه".

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ولا يعود عدم استخدام مكلارين لأحدث وحدة طاقة من مرسيدس إلى قرار بعدم اعتمادها، بل إلى أن وحدات الطاقة الحالية للفريق لا يزال أمامها عمر تشغيلي كبير.

وبما أن اللوائح تسمح بعدد محدد فقط من مكونات وحدة الطاقة خلال الموسم قبل التعرض لعقوبات، يتعين على مكلارين الانتظار حتى يحين موعد استبدال وحدة الطاقة قبل إدخال النسخة الجديدة.

وأوضح براون سبب عدم حصول الفريق على أحدث وحدة طاقة من مرسيدس، قائلًا: "يجب أن تمر بجميع وحدات الطاقة وفق ترتيب معين، ولا يزال أمام وحداتنا الحالية عمر تشغيلي، لذلك علينا الانتظار حتى يحين موعد استبدالها".

وأكمل: "حصلت ويليامز على الوحدة الجديدة لأن كارلوس واجه مشاكله الخاصة، وكان بحاجة إلى استبدال وحدة الطاقة. لا أتذكر السيناريو بالكامل، لكن أعتقد أنه استخدم وحدتين. لذلك فالأمر يتعلق فقط بتسلسل التوقيت".