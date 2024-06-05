مكلارين تُواجه اختبارًا كبيرًا على السرعات البطيئة في كندا

عانت مكلارين على صعيد التماسك في المنعطفات البطيئة الطويلة بالتوازي مع افتقارها للكفاءة الانسيابيّة، وهو ما أثّر على سرعتها القصوى.

لكنّ وضع الفريق تحسّن عبر التحديثات في النمسا وسنغافورة في 2023 عبر إضافة الكثير من الأداء في المنعطفات عالية السرعة التي جعلتها ثاني أسرع سيارة في البطولة على هكذا حلبات مثل قطر.

لكن بدا أنّ نقاط الضعف تلك متواصلة هذا العام حتّى حزمة التحديثات الأولى في ميامي عندما أحرز لاندو نوريس فوزه الأوّل.

ومن ثمّ كان كارلوس ساينز الإبن الأسرع بالخروج من المنعطفات في إيمولا، لكنّه خسر هو وزميله شارل لوكلير الكثير من الوقت على الخطوط المستقيمة لصالح ريد بُل ومكلارين نتيجة ما وُصف باستراتيجيّة اعتماد طاقة خاطئة.

لكن بشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، ففي حين كانت فيراري الأسرع على صعيد التسارع نحو الخطوط المستقيمة وعبر منعطف تاباك في موناكو، تمتّعت مكلارين بأداء جيّد في بعض الأقسام البطيئة، وكانت حتّى أسرع من لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل في المنعطف الضيّق والمنعطف المزدوج.

وقال أندريا ستيلا مدير الفريق: "تُسيطر المنعطفات البطيئة على ميامي. وعانينا في المقطع الأوّل فقط في موناكو، وهو منعطف متوسّطٌ إلى عالي السرعة".

وأضاف: "يبدو أنّ الصورة التنافسيّة تتغيّر، حيث لم تعد السرعات البطيئة نقطة ضعفٍ واضحة بالنسبة لنا".

وستكون كندا الاختبار الأمثل لمكلارين على الأرجح، بالنظر إلى سيطرة المنعطفات البطيئة والخطوط المستقيمة على المسار.

وبدا نوريس حذرًا حول فرص الفريق في كندا، مُرشّحًا فيراري، التي بدت كأفضل سيارة على الحلبات المليئة بالمطبّات.

وقال: "قدّمت سيارتنا أداءً جيّدًا على بعض الحلبات المختلفة، لكنّنا نعلم أنّ فرصنا قد تتقلّص في كندا. سيكون منافسون أقوى على الأرجح هنا".