تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري التالي / تحليل السباق: كيف كلّفت نقطة ضعف مرسيدس فيرشتابن غاليًا وسط بزوغ هاميلتون في البرازيل
فورمولا 1 أخبار

مكلارين تنفي شائعة الاستحواذ عليها من قِبَل آودي مع اقتراب فولكسفاغن من دخول الفورمولا واحد

نفّت مكلارين بقوة شائعات أنه تم الاستحواذ على عملياتها من قِبَل آودي كجزء من صفقة لتأمين مشاركة الصانع الألماني في بطولة العالم للفورمولا واحد.

مكلارين تنفي شائعة الاستحواذ عليها من قِبَل آودي مع اقتراب فولكسفاغن من دخول الفورمولا واحد

برز تقرير من موقع "أوتوكار" اليوم الاثنين يُفيد بأن آودي قد وافقت على استحواذ يمنحها سيطرة كاملة على عمليات مكلارين في السباقات وسيارات الطرقات.

لكنّ بيانًا من الصانع البريطاني اليوم أوضح بأن ذلك التقرير عارٍ من الصحة.

وجاء في البيان: "علمت مجموعة مكلارين بالتقرير الإخباري الأخير الذي أشار إلي بيعها إلى آودي. وهذا أمر غير صحيح تمامًا وتسعى مكلارين الآن إلى حذف تلك القصة".

وأضاف: "لطالما يخوض قسم استراتيجية التقنيات لدى مكلارين نقاشات دائمة وتعاونًا مع الشركاء المعنيين والمزودين، بما فيهم صانعي السيارات الآخرين. مع ذلك، فليس هنالك تغيير في هيكلة ملكية مجموعة مكلارين".

وبينما تم نفي شائعات استحواذ آودي، إلّا أنه من المعلوم بأن خوض آودي غمار الفورمولا واحد مع مكلارين ما يزال ممكنًا بدءًا من 2026 إذا ما قرر الصانع الألماني دخول عالم الجائزة الكبرى.

اقرأ أيضاً:

وقد أشارت مصادر أنه وعقب اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي، بدأت الشركة الأم فولكسفاغن الضغط بجدية مع خطط دخول الفورمولا واحد، وتعمل الآن على المقاربة الأفضل للمُضي قُدمًا مع علاماتها التجارية العديدة.

وبينما كانت هنالك اقتراحات في السابق بأن الشركة قد تدخل البطولة مع كل من آودي وبورشه، لكن من المعلوم أن قرارًا تم اتّخاذه لخوض غمار البطولة بعلامة واحدة منهما.

والخياران اللذان يتم تقييمهما الآن هما إمّا مشاركة لآودي في البطولة مع مكلارين، أو شراكة لبورشه مع ريد بُل.

ولا تُعدّ بورشه خيارًا للدخول في شراكة مع مكلارين، كون العلامتان تتنافسان فيما بينهما في ذات القطاع ضمن سوق السيارات الرياضية.

جديرٌ بالذكر أن محادثات مبدئية قد تمّت مع مكلارين حول شراكة محتملة، لكنّ النقاشات ما تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا.

وسيكون القرار النهائي للاختيار بين مكلارين وريد بُل بناءً على أيّ منهما سيوفّر لفولكسفاغن الفرصة الأفضل لتحقيق النجاح في خطوة دخولها إلى الفورمولا واحد.

إذ يرغب العملاق الألماني في أن يكون ضمن موقع يخوّله الفوز بالسباقات في أسرع وقت ممكن، ولذلك ينصبّ تركيزه على فريقين رئيسيين في البطولة عوضًا عن النظر في فرق وسط مثل ويليامز أو ساوبر.

المشاركات
التعليقات
سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري
المقال السابق

سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري
المقال التالي

تحليل السباق: كيف كلّفت نقطة ضعف مرسيدس فيرشتابن غاليًا وسط بزوغ هاميلتون في البرازيل

تحليل السباق: كيف كلّفت نقطة ضعف مرسيدس فيرشتابن غاليًا وسط بزوغ هاميلتون في البرازيل
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تحليل السباق: كيف كلّفت نقطة ضعف مرسيدس فيرشتابن غاليًا وسط بزوغ هاميلتون في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كلّفت نقطة ضعف مرسيدس فيرشتابن غاليًا وسط بزوغ هاميلتون في البرازيل

مكلارين تنفي شائعة الاستحواذ عليها من قِبَل آودي مع اقتراب فولكسفاغن من دخول الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تنفي شائعة الاستحواذ عليها من قِبَل آودي مع اقتراب فولكسفاغن من دخول الفورمولا واحد

سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري

شرخ في الهيكل هو سبب انسحاب ريكاردو من سباق البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

شرخ في الهيكل هو سبب انسحاب ريكاردو من سباق البرازيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.