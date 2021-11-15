مكلارين تنفي شائعة الاستحواذ عليها من قِبَل آودي مع اقتراب فولكسفاغن من دخول الفورمولا واحد

برز تقرير من موقع "أوتوكار" اليوم الاثنين يُفيد بأن آودي قد وافقت على استحواذ يمنحها سيطرة كاملة على عمليات مكلارين في السباقات وسيارات الطرقات.

لكنّ بيانًا من الصانع البريطاني اليوم أوضح بأن ذلك التقرير عارٍ من الصحة.

وجاء في البيان: "علمت مجموعة مكلارين بالتقرير الإخباري الأخير الذي أشار إلي بيعها إلى آودي. وهذا أمر غير صحيح تمامًا وتسعى مكلارين الآن إلى حذف تلك القصة".

وأضاف: "لطالما يخوض قسم استراتيجية التقنيات لدى مكلارين نقاشات دائمة وتعاونًا مع الشركاء المعنيين والمزودين، بما فيهم صانعي السيارات الآخرين. مع ذلك، فليس هنالك تغيير في هيكلة ملكية مجموعة مكلارين".

وبينما تم نفي شائعات استحواذ آودي، إلّا أنه من المعلوم بأن خوض آودي غمار الفورمولا واحد مع مكلارين ما يزال ممكنًا بدءًا من 2026 إذا ما قرر الصانع الألماني دخول عالم الجائزة الكبرى.

وقد أشارت مصادر أنه وعقب اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي، بدأت الشركة الأم فولكسفاغن الضغط بجدية مع خطط دخول الفورمولا واحد، وتعمل الآن على المقاربة الأفضل للمُضي قُدمًا مع علاماتها التجارية العديدة.

وبينما كانت هنالك اقتراحات في السابق بأن الشركة قد تدخل البطولة مع كل من آودي وبورشه، لكن من المعلوم أن قرارًا تم اتّخاذه لخوض غمار البطولة بعلامة واحدة منهما.

والخياران اللذان يتم تقييمهما الآن هما إمّا مشاركة لآودي في البطولة مع مكلارين، أو شراكة لبورشه مع ريد بُل.

ولا تُعدّ بورشه خيارًا للدخول في شراكة مع مكلارين، كون العلامتان تتنافسان فيما بينهما في ذات القطاع ضمن سوق السيارات الرياضية.

جديرٌ بالذكر أن محادثات مبدئية قد تمّت مع مكلارين حول شراكة محتملة، لكنّ النقاشات ما تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا.

وسيكون القرار النهائي للاختيار بين مكلارين وريد بُل بناءً على أيّ منهما سيوفّر لفولكسفاغن الفرصة الأفضل لتحقيق النجاح في خطوة دخولها إلى الفورمولا واحد.

إذ يرغب العملاق الألماني في أن يكون ضمن موقع يخوّله الفوز بالسباقات في أسرع وقت ممكن، ولذلك ينصبّ تركيزه على فريقين رئيسيين في البطولة عوضًا عن النظر في فرق وسط مثل ويليامز أو ساوبر.