مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية
نفى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد، تعليقات توتو وولف مدير فريق مرسيدس والتي أشار فيها إلى أن تحديثات مكلارين الأخيرة ساعدتها على كسب ثانية إضافية على مدار اللفة الواحدة.
خلال جائزة بريطانيا الكبرى، قدمت مكلارين الجزء الأول من تحديثاتها الكبيرة التي تهدف لتغيير الحزمة الانسيابية بالكامل للسيارة.
ورغم أن القسم الأحدث من التحديثات الذي كان مقرراً لجولة المجر، قد تم تأجيله لإكمال عمليات التصميم والإنتاج، لكن نوريس حقق المركز الثاني خلف آخر سباقين خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
وبعد التحديثات تمكنت مكلارين من مجاراة مرسيدس والتفوق عليها، حيث أشار وولف إلى أن مكلارين قد كسبت ثانية إضافية على صعيد الأداء.
حيث قال: "أياً كان التحديث، لقد كسبوا ثانية ربما. لقد تفوقوا على فريقي أستون مارتن وفيراري اللذين كانا منافسَين قويين في بداية الموسم، لكنهما بعيدان الآن".
وبينما لم يفصح ستيلا عن مقدار الكسب في الأداء، لكنه أوضح بأن وولف يبالغ.
فقال: "بصراحة، لم نُجرِ تقييماً كاملاً بالتفاصيل بعد".
وأكمل: "لدينا تقديراتنا الخاصة من نفق الهواء وما رأيناه في خرائط الانسيابية. نقوم بعمليات محاكاة ونحصل منها على أرقام لا يمكنني مشاركتها معكم، لكن الكسب في الأداء لا يعادل ثانية".
وأضاف: "أعتقد أن طريقة تعامل السيارة وعمليات التطوير تساعد في التعامل مع الإطارات كذلك".
وأردف: "هذا ما يمنحنا كسباً إضافياً على مدار اللفة".
وقبيل جائزة بلجيكا الكبرى، قلّل ستيلا من التوقعات لسيارتَي الفريق. حيث أكد أنه يتوجب على مكلارين التحسّن في المنعطفات البطيئة.
فقال: "لقد خرجنا بأداء مشجع بالتأكيد (من المجر)، وقد حققنا تقدماً على السرعات المتوسطة".
وأكمل: "هذا ما نراه بالفعل حين نقارن أنفسنا بالمنافسين".
واختتم: "رأينا كذلك أننا نخسر الوقت في المنعطفات البطيئة.. هذا ما يؤكد بأن أمامنا المزيد من العمل لتحسين الأداء على السرعات البطيئة".
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
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