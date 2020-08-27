مكلارين تنسحب من منافسات الدراجات الهوائية بعد موسم 2020

دخل الفريق المتمركز في ووكينغ في شراكة مع فريق "البحرين ميريدا" في بداية موسم 2019، الخطوة التي كان مأمولًا منها أن تجلب خبرة الفريق في الفورمولا واحد إلى عالم منافسات الدراجات الهوائية.

لكن وبالرغم من التخطيط لاستمرار الشراكة على المدى الطويل، والتوقيع مع درّاجين من الصف الأوّل أمثال مارك كافينديش، فإنّ الصعوبات المالية التي ضربت مكلارين نتيجة تفشّي جائحة كورونا وتأثيرها عالميًا قد أجبرت العلامة البريطانية على تغيير خططها.

وضمن بيانٍ أصدره فريق الدراجات اليوم، تمّ تأكيد انسحاب مكلارين من شراكتها مع الفريق نهاية العام الجاري حتّي يتسنّى لها العودة للتركيز بشكل كامل على منافسات سباقات السيارات.

وجاء في البيان: "فريق البحرين وورلد تور للدراجات ومكلارين - صانع السيارات العريق وفريق الفورمولا واحد - أكّدا اليوم بأنّ العلامة البريطانية ستُنهي رعايتها الرئيسية مع فريق البحرين مكلارين نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "عمل فريق البحرين مكلارين سويًا مع شريكه من أجل الحفاظ على موقع الفريق ضمن أعلى مستوى تنافسي احترافي في عالم الداراجات، على المسار وخارجه. الألوان المميزة للفريق تقدمت نحو تحقيق انتصارات لا تنسى حتى الآن في ذلك الموسم المتأثّر من جائحة كوفيد-19، بما فيها طواف السعودية، باريس-نيس، حلبة دي غيتكسو وطريق دوكسيتاني".

وتابع البيان: "الفريق يتوجه بالشكر إلى مكلارين على مساهمتها في تلك الشراكة، ويتمنى لها النجاح ضمن عودتها للتركيز على سباقات السيارات".

جديرٌ بالذكر أنّه ورغم الأزمة التي مرت بها مكلارين، إلّا أنّه تمّ تأمين مستقبلها على المدى الطويل من خلال قرض قيمته 150 مليون جنيه استرليني من البنك الوطني البحريني والذي ساعد في تخفيف مشاكل السيولة المالية.

حيث أنّه ومنذ ذلك الحين تمتعت مكلارين ببداية قوية لموسم الفورمولا واحد هذا العام وتحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين.