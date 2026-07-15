سيحصل سائقا الفريق لاندو نوريس وأوسكار بياستري على وحدة الطاقة الجديدة من مرسيدس خلال سباق نهاية هذا الأسبوع على حلبة سبا-فرانكورشان، وهي نسخة تتضمن تحسينات تركز بشكل أساسي على تعزيز الموثوقية.

وكان فريق مرسيدس المصنعي قد أدخل هذا التحديث للمرة الأولى على سيارتي أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل خلال جائزة النمسا الكبرى قبل سباقين، قبل أن تنتقل فرق مرسيدس الزبونة الأخرى، مثل ألبين وويليامز، إلى النسخة الجديدة في الأسبوع التالي خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

ولم يكن قرار مكلارين بتأجيل استخدام المحرك الجديد مرتبطاً بأي مشكلة تقنية، بل جاء نتيجة استراتيجية مدروسة، بعدما واجه الفريق مشاكل موثوقية كبيرة في بداية الموسم، حيث فضّل الانتظار حتى تصل مكونات المحركات الحالية إلى نهاية عمرها التشغيلي.

واضطر الفريق إلى استبدال عدد من المكونات في وقت مبكر من الموسم، وكانت أبرزها مشكلتان مختلفتان في البطارية تسببتا في عدم تمكن نوريس وبياستري من الانطلاق في سباق جائزة الصين الكبرى شهر مارس.

وفي جائزة بلجيكا الكبرى، سيقود ثنائي مكلارين للمرة الأولى السيارة المزودة بأحدث وحدة طاقة من مرسيدس، كما سيختبر الفريق أيضاً تصميماً جديداً بالكامل للجناح الخلفي خلال التجارب الحرة يوم الجمعة.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وكان الفريق البريطاني قد جلب في وقت سابق تصميماً مختلفاً للجناح الخلفي المعروف باسم "ماكارينا" خلال جائزة النمسا، لكنه قرر في النهاية عدم اختباره على الحلبة.

من جهته، قال المدير التقني للهندسة في مكلارين نيل هولدي قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع:

"نحن مستعدون بشكل جيد جداً لهذه الجولة، حيث ستكون إدارة الطاقة عاملاً بالغ الأهمية وصعباً، وذلك بفضل العمل المكثف الذي أجريناه عبر عمليات المحاكاة".

وأضاف: "سنصل إلى حلبة سبا-فرانكورشان مع تصميم جديد للجناح الخلفي عملنا عليه لفترة طويلة كجزء من خطة تطوير السيارة".

وتابع: "نحن واثقون من أن هذا التحديث سيضيف بعض الأداء إلى السيارة. لكن بعد جائزة بريطانيا الكبرى، التي كانت صعبة للغاية من ناحية السرعة الخالصة، ندرك أن هذه الجولة لن تكون سهلة أيضاً".

وأكد هولدي أن الفريق لا يتوقع تغييراً كبيراً في ميزان القوى قائلاً: "لذلك، لا نتوقع تحولاً كبيراً من ناحية المنافسة".

بالمقابل، اعترفت مكلارين بأنها أجرت بعض التعديلات على فلسفة تطوير السيارة الأصلية، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها تستعد لتقديم حزمة تحديثات "كبيرة" للسيارة خلال جائزة المجر الكبرى المقبلة.