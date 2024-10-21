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مكلارين تنتقد تدخل المراقبين "غير اللائق" في معركة نوريس ضد فيرستابن

أعرب أندريا ستيلا عن استيائه من الطريقة التي تعامل بها المراقبون مع معركة نوريس ضد فيرستابن

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: غلين دونبار

صرح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن مراقبي جائزة الولايات المتحدة الكبرى تدخلوا "بشكل غير لائق" في المعركة التي خاضها لاندو نوريس ضد ماكس فيرستابن على المركز الثالث، وذلك بعد أن تلقى نوريس عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوزه من خارج المسار.

تمكن نوريس من الاقتراب من فيرستابن خلال وجودهما على إطارات هارد، وبدأ في ممارسة ضغط كبير على منافسه على البطولة، لكن كل محاولاته للتجاوز كانت تفشل بسبب الدفاع المحكم من السائق الهولندي.

وتمكن نوريس في اللفة 45 من التواجد جنبًا إلى جنب مع فيرستابن مستعينًا بالدي آر اس، بينما احتفظ فيرستابن بالخط الداخلي، وانتهى الأمر بخروج السيارتين عن المسار. بعدها نجح نوريس بتجاوز فيرستابن مع تأكيد فريق مكلارين أن السائقين الاثنين كانا خارج المسار.

لكن نوريس لم يتمكن من صنع الفارق الكافي عن فيرستابن لتجاوز العقوبة، حيث عبر خط النهاية بفارق 4.1 ثانية فقط أمام منافسه.

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وتعقيبًا على ذلك قال ستيلا: "ليس لدي أي شك في أن نوريس اتخذ الإجراء الصحيح حيث كانت السيارتان عتد منطقة الخروج، مما يعني أنهما استفادا على حد سواء".

وأضاف: "رأيي هو أن تدخل الحكام في هذه اللحظة التنافسية الجميلة من رياضة السيارات كان غير مناسب، لأن كلتا السيارتين خرجتا عن المسار، وبالتالي استفاد كلا السائقين. إنه أمر مؤسف لأنه كلفنا منصة التتويج، وكلفنا سباقًا كنا نتحلى فيه بالصبر. بعد أن تم دفعنا خارج المسار في اللفة الأولى، لكننا تقبلنا الأمر".

وأكد ستيلا أنه "من الواضح جدًا" أن قرار الحكام لا يمكن الاستئناف عليه، مضيفًا: "بالنسبة لنا، أُغلق هذا الفصل ونمضي قدمًا إلى السباق القادم.

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك إمكانية لأن يعيد نوريس المركز، أكد ستيلا أنه لم يكن هناك داعٍ لذلك، موضحًا: "لقد تحققنا مرتين من أن كلتا السيارتين خرجتا عن المسار. بالنسبة لنا، لم يكن هناك أي شك في صحة مناورة لاندو".

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