مكلارين تنتقد "الانفعالات الكلامية" وسط معركة اللقب في الفورمولا واحد

تم استدعاء هورنر للمثول أمام الحكام بعد سباق لوسيل حيث وجه انتقاداته لأحد المارشلز وألقى باللوم عليه في الأعلام الصفراء خلال التصفيات والتي أدت لتلقي سائقه ماكس فيرشتابن عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وأكدت "فيا" أنها لن تتحمل أية انتقادات بهذه الطريقة لأيّ من العاملين، حيث اعتذر هورنر لاحقاً عن كلامه علناً وبشكل خاص.

واعترف بأن ما حصل كان في خضمّ اللحظة والمشاعر المحتدمة وسط معركة اللقب الشرسة حالياً.

لكن وبينما يتقبل سيدل إمكانية حصول مثل تلك الانفعالات خاصة التي حصلت بين هورنر وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس، لكنه أكد وجود خط لن يتجاوزه في حال كان ضمن وضع مماثل.

فقال: "لو شاهدنا كل شيء يحصل، من الواضح أن هناك الكثير على المحكّ".

وتابع: "إنها معركة مختلفة فيها أخذٌ ورد، ومن الواضح أنها رائعة إلى حدّ ما من وجهة نظر المتابعين، لأنها تساهم في رفع الترفيه كذلك".

واسترسل: "لكنني بالتأكيد، أعتقد أنني لا أتفق مع بعض التعليقات التي صدرت مؤخراً".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية - سواء أكنت تنافس على اللقب أم لا - أن تحافظ على الاحترام تجاه المنافسين، تجاه ’فيا’ وتجاه الفورمولا واحد".

واستطرد: "جميعنا ضمن نفس الوضع، ومن المهم إظهار الاحترام للمتطوعين الذين يساعدوننا على إقامة كل جولة".

من جهته، كشف مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد، أنه لفت نظر الحكام في جولة قطر حيال تعليقات هورنر.

وأكد عدم تحمله لأية تعليقات مثل هذه تجاه المارشلز المسؤولين عن السلامة والذين يقومون بعملهم لحماية السائقين.

فقال: "أعتقد أنه لا يجب التهجم على أي شخص، بشكل خاص آلاف المتطوعين من المارشلز الذين يساعدوننا طوال الموسم ويقدمون الكثير من وقتهم".

وتابع: "من دونهم فإن هذه الرياضة العزيزة على قلوبنا، لن تكون موجودة".

واختتم: "سأدافع عن كل متطوع وكل مسؤول على الحلبة في أي مكان من العالم، ومثل تلك التعليقات غير مقبولة".