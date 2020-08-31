مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

حُرم ساينز من المشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يوم الأحد الماضي بعدما أخبر فريقه بوجود مشكلة في وحدة طاقته في طريقه إلى شبكة الانطلاق، ما أجبره على عدم الانطلاق.

وقد أكّدت مكلارين بأنّ هنالك مشكلة بالفعل على وحدة طاقة ساينز أدّت إلى عُطل في العادم.

وقال أندرياس سيدل مدير الفريق بأنّ مكلارين بحاجة لانتظار تحليل رينو لوحدة الطاقة من أجل معرفة ما إذا كان من الممكن مواصلة استخدام ذلك المحرك، أو إذا ما كان ساينز سيحتاج لوحدة طاقة جديدة لجائزة إيطاليا الكبرى.

"نحن بحاجة لانتظار تحليل وحدة الطاقة من جانب رينو بشأن تلك المشكلة تحديدًا" قال سيدل.

وأضاف: "لقد رأينا أنّها مشكلة داخلية على وحدة الطاقة، والتي تسببت بدورها في أضرار على القسم الخلفي من السيارة وتحديدًا العادم. كان ذلك أمرًا مُحبطًا لكارلوس بكل تأكيد، وبالنسبة لنا كذلك، ألا نكون قادرين على بدء السباق".

وتابع: "لكن ما حدث قد حدث، وعلينا انتظار تحليل رينو لما حصل، وكذلك فيما يتعلق بتبعات ذلك، لمعرفة إذا ما كانت هنالك أيّة فرصة لإعادة استخدام وحدة الطاقة أو أنّه عُطل دائم وسنحتاج لواحدة جديدة".

وعلى الرُغم من مشاركتها بسيارة واحدة فقط في السباق، تمكّنت مكلارين من التقدم إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين متقدمة على ريسينغ بوينت وذلك إثر إكمال سائقها لاندو نوريس للسباق في المركز السابع.

لكنّ سيدل عبّر عن ندمه على الفرصة الضائعة لتسجيل مزيد من النقاط مع كلتا السيارتين وتعميق جراح منافستيها على صدارة مجموعة الوسط ريسينغ بوينت وفيراري.

فقال: "لقد كانت فرصة ضائعة نوعًا ما اليوم، حيث كنا لنحظى بسيارتين في موقعين جيدين لتسجيل نقاط هامة للغاية، وهو أمر مُحبط بالتأكيد، حيث كانت لدينا الوتيرة المشجّعة الكافية لاقتناص النقاط من ريسينغ بوينت وفيراري".

واختتم: "عدنا إلى المركز الثالث في البطولة، وذلك أمر جيّد، وبالنظر إلى الأمام، أعتقد أنّه من الجيّد رؤية أنّ لدينا سيارة تخوّلنا المنافسة في مواجهة كل تلك الفرق من حولنا".