فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

المشاركات
التعليقات
مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

ينتظر فريق مكلارين في الفورمولا واحد تحليل شريكته رينو للعطل الذي تعرضت له وحدة طاقة كارلوس ساينز لمعرفة السبب وراء المشكلة التي تسببت في عدم انطلاقه في سباق سبا.

حُرم ساينز من المشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى يوم الأحد الماضي بعدما أخبر فريقه بوجود مشكلة في وحدة طاقته في طريقه إلى شبكة الانطلاق، ما أجبره على عدم الانطلاق.

وقد أكّدت مكلارين بأنّ هنالك مشكلة بالفعل على وحدة طاقة ساينز أدّت إلى عُطل في العادم.

اقرأ أيضاً:

وقال أندرياس سيدل مدير الفريق بأنّ مكلارين بحاجة لانتظار تحليل رينو لوحدة الطاقة من أجل معرفة ما إذا كان من الممكن مواصلة استخدام ذلك المحرك، أو إذا ما كان ساينز سيحتاج لوحدة طاقة جديدة لجائزة إيطاليا الكبرى.

"نحن بحاجة لانتظار تحليل وحدة الطاقة من جانب رينو بشأن تلك المشكلة تحديدًا" قال سيدل.

وأضاف: "لقد رأينا أنّها مشكلة داخلية على وحدة الطاقة، والتي تسببت بدورها في أضرار على القسم الخلفي من السيارة وتحديدًا العادم. كان ذلك أمرًا مُحبطًا لكارلوس بكل تأكيد، وبالنسبة لنا كذلك، ألا نكون قادرين على بدء السباق".

وتابع: "لكن ما حدث قد حدث، وعلينا انتظار تحليل رينو لما حصل، وكذلك فيما يتعلق بتبعات ذلك، لمعرفة إذا ما كانت هنالك أيّة فرصة لإعادة استخدام وحدة الطاقة أو أنّه عُطل دائم وسنحتاج لواحدة جديدة".

وعلى الرُغم من مشاركتها بسيارة واحدة فقط في السباق، تمكّنت مكلارين من التقدم إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين متقدمة على ريسينغ بوينت وذلك إثر إكمال سائقها لاندو نوريس للسباق في المركز السابع.

لكنّ سيدل عبّر عن ندمه على الفرصة الضائعة لتسجيل مزيد من النقاط مع كلتا السيارتين وتعميق جراح منافستيها على صدارة مجموعة الوسط ريسينغ بوينت وفيراري.

اقرأ أيضاً:

فقال: "لقد كانت فرصة ضائعة نوعًا ما اليوم، حيث كنا لنحظى بسيارتين في موقعين جيدين لتسجيل نقاط هامة للغاية، وهو أمر مُحبط بالتأكيد، حيث كانت لدينا الوتيرة المشجّعة الكافية لاقتناص النقاط من ريسينغ بوينت وفيراري".

واختتم: "عدنا إلى المركز الثالث في البطولة، وذلك أمر جيّد، وبالنظر إلى الأمام، أعتقد أنّه من الجيّد رؤية أنّ لدينا سيارة تخوّلنا المنافسة في مواجهة كل تلك الفرق من حولنا".

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا

المقال السابق

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

خروج فيراري المزدوج من القسم الثاني من تصفيات بلجيكا "ليس بالمفاجأة" بالنسبة لفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خروج فيراري المزدوج من القسم الثاني من تصفيات بلجيكا "ليس بالمفاجأة" بالنسبة لفيتيل

بوتاس لم يتوقّع قرار أوامر الفريق "المحيّر"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يتوقّع قرار أوامر الفريق "المحيّر"

أحدث الأخبار

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

2
فورمولا 1

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"

3
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا

4
فورمولا 1

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

44د
5
فورمولا 1

خروج فيراري المزدوج من القسم الثاني من تصفيات بلجيكا "ليس بالمفاجأة" بالنسبة لفيتيل

أحدث الأخبار

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا
فورمولا 1

مكلارين تنتظر تحليل وحدة طاقة ساينز لمعرفة سبب عدم انطلاقه في سبا

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف بسط هاميلتون سيطرته على سباق بلجيكا

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"
فورمولا 1

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا
فورمولا 1

تحليل: التحديثات التي ساعدت مرسيدس على رفع أدائها في بلجيكا

غاسلي اعتقد أنه سيرتطم بالحائط خلال معركته مع بيريز في سبا
فورمولا 1

غاسلي اعتقد أنه سيرتطم بالحائط خلال معركته مع بيريز في سبا

أحدث ملفات الفيديو

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى 08:20
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.