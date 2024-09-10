مكلارين تمنح بورتوليتو الضوء الأخضر للانضمام إلى ساوبر
رغم أن النقاشات ما زالت مستمرة حول مقعد ساوبر الثاني لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد، لكن يبدو أن غابرييل بورتوليتو يمتلك أفضلية على فالتيري بوتاس.
يعتبر بورتوليتو وبوتاس أهم المرشحين لنيل المقعد الثاني لدى ساوبر.
لكن يبدو أن الأول بات يمتلك حظاً أكبر، حيث تلقى صاحب الـ 19 عاماً الضوء الأخضر من مكلارين للانضمام إلى الفريق السويسري.
وباتت ساوبر قريبة من إعلان تشكيلتها النهائية من السائقين، بالتالي فإن التكهنات حول هوية السائق الآخر إلى جانب نيكو هلكنبرغ، ما زالت متواصلة.
ولا يمتلك البرازيلي الذي يقود ضمن برنامج مكلارين للناشئين، فرصة الانضمام إلى الفريق الأساسي في المستقبل القريب، لذلك توصل لاتفاق يقضي بتسهيل انضمامه إلى ساوبر في حال حصل على الفرصة.
وكما نشر موقع "Grandepremio.com.br"، فإن زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين، قد منح بورتوليتو الضوء الأخضر للانضمام إلى الفريق السويسري.
غابرييل بورتوليتو، إنفيكتا ريسينغ
الصورة من قبل: إنفيكتا فيرتوزي ريسينغ
لكن الفكرة المحورية تكمن في أن البرازيلي سيحافظ على صلته مع مكلارين، وهذا ما يعني إمكانية عودته لاحقاً في المستقبل.
ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، لكن يبدو أن هناك عدة عوامل تصبّ في مصلحة بورتوليتو، فهو يافع بعمر 19 عاماً، وما زالت قدراته ومهاراته في تطور مستمر.
كما أنه أقل تكلفة من الناحية المادية مقارنة بسائق مثل بوتاس، علاوة على وجود أفضلية تتمثل بإمكانية جذب رعاة برازيليين للفريق، كما حصل مع ويليامز التي ضمّت فرانكو كولابينتو الأرجنتيني إلى الفريق بديلاً عن لوغان سارجنت.
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