مكلارين تمدد عقد ستيلا كمدير لفريقها في الفورمولا واحد
حصل مهندس فرناندو ألونسو ومايكل شوماخر السابق على عقد لعدة سنوات مع فريق مكلارين للفورمولا واحد.
تم تمديد عقد أندريا ستيلا لعدة سنوات مع مكلارين كمدير لفريقها في الفورمولا واحد، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الخميس.
وقاد ستيلا فريق مكلارين منذ أن حلّ في هذا المركز بديلاً عن أندرياس سيدل نهاية 2022.
ومنذ ذلك الحين بدأت مكلارين بصعود سلّم ترتيب البطولة بفضل سلسلة من التحديثات المتتالية، حيث أحرزت فوزين هذا الموسم، إضافة إلى 18 منصة تتويج منذ بداية 2023.
حيث قال ستيلا: "من الرائع أن أكون جزءاً من فريق مكلارين للفورمولا واحد، ويملؤني الفخر لمواصلة دوري كمدير للفريق".
وأكمل: "لقد حققنا تقدماً رائعاً خلال العام والنصف الماضيين وما زال أمامنا مزيد من العمل لمواصلة المنافسة في المقدمة".
وأردف: "يأتي النجاح عبر التكامل في عمل الفريق، وأنا أستمتع بدوري ما سمح لي بالمساعدة في اكتشاف المواهب وتعزيزها للعمل معاً نحو أهداف الفريق".
وأضاف: "أوجه شكري إلى زاك (براون، الرئيس التنفيذي) على ثقته بي كقائد، وإلى جميع فريق الإدارة وزملائي في الفريق على دعمهم المتواصل".
من جهته، قال براون: "أنا مسرور لتأكيد تمديد عقد أندريا كمدير لفريقنا في الفورمولا واحد لعدة سنوات".
وأكمل: "قيادة المذهلة، خبرته والاحترام الذي يحظى به ضمن صفوف الفريق وفي الفورمولا واحد، تعني أننا لم نكن لنجد شخصاً أفضل منه لمواصلة المنافسة في المقدمة".
واختتم: "جميعنا نتطلع قدماً إلى مزيد من السنوات تحت قيادة أندريا".
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