مكلارين تلمح إلى تحديثات جديدة في برشلونة
ألمح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى أنّ الحظيرة البريطانيّة ستسعى لجلب تحديثات لجائزة إسبانيا الكبرى في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لإثبات نفسه كمنافس للفوز بالسباقات في كل حدث فورمولا 1.
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
عززت الفريق المتمركز في ووكينغ مكانته كمنافس دائم على المنصات هذا الموسم بعد أن أحرز تقدمًا سريعًا عقب إعادة هيكلة جذرية لفريق الإدارة في مارس الماضي، حيث غادر المدير التقني السابق جيمس كي بعد بداية كارثية لموسم 2023.
وجاءت خطوة كبيرة إلى الأمام مع ترقية لسيارة "ام.سي.ال60" في النمسا لتشهد ظهور لاندو نوريس ثم أوسكار بياستري - الذي استخدم الأجزاء الجديدة فقط في سيلفرستون - كتهديدين لفريق ريد بُل في عدد من السباقات لبقية الموسم، وقد تم التأكيد على ذلك بفوز الأسترالي في السباق القصير لجائزة قطر الكبرى.
وقد تصاعد هذا الأداء في الموسم الجديد، حيث حقق نوريس انتصارًا طال انتظاره في ميامي، بالإضافة إلى تحديه ماكس فيرستابن في إيمولا وكندا فضلًا عن المركز الثاني لأوسكار بياستري في موناكو.
وقاد نوريس بشكل مقنع قبل تدخل سيارة الأمان الأولى في مونتريال لكنه اضطر للاكتفاء بالمركز الثاني عند خط النهاية، ورغم تصديه لجورج راسل ولويس هاميلتون للحفاظ على المركز الثاني، أشارت نبرة مكلارين بعد السباق إلى أن سيارتهم كانت أبطأ من سيارة مرسيدس المحسنة "دبليو15".
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كانت هذه إشارة جيدة بأن هناك خيبة أمل في إنهاء السباق بالمركز الثاني بالنظر إلى وضع الفريق قبل 12 شهرًا، أجاب ستيلا: "هذه الخيبة الطفيفة على انتصار كان ممكنًا هي في الواقع شهادة على أن الفريق قد قطع شوطًا طويلًا وأننا الآن منافسون دائمون على المنصات أو أحيانًا حتى على الانتصارات".
وأضاف: "وفي نفس الوقت، أنظر إلى الإيجابيات، وهناك العديد منها. بالتأكيد كان الفريق ثابتًا في التنافسية، رغم اختلاف المسارات والظروف وما إلى ذلك، وهو شيء لا يمكن أخذه كأمر مسلم به أبدًا".
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأردف: "لا تكسب أي رصيد لأنك كنت هكذا في الماضي، كما تعلم، عليك كسب أموالك كل عطلة نهاية أسبوع".
وأكمل: "لذا في النهاية، يجب علينا أن نجعل السيارة أسرع قليلاً، ومن ثم نكون في وضع يمكننا من السعي وراء الانتصار بغض النظر عن الظروف على المسار أو خصائصه لأن علينا أن نقول أنه عندما كنا في ظروف جافة، كانت مرسيدس أسرع منا".
ثمّ تابع قائلًا: "لذا ما زلنا لسنا في وضع يمكننا من كسب الانتصار من خلال الأداء الصافي فحسب".
ومع التحسينات التي أظهرتها مرسيدس والتي تشير إلى المهمة التي تواجه مكلارين، ألمح ستيلا إلى ترقيات الفريق الخاصة للسباق القادم في إسبانيا وما بعده.
وقال في هذا الصدد: "بالنسبة للسباقات القادمة، سنحصل على بعض التحديثات، لكنه لن يكون تحديثًا كبيرًا واحدًا كما رأينا في الأشهر الـ 12 الماضية".
وأضاف: "ستكون هذه المرّة بعض المكونات الفردية حيث وجدنا بعض الأداء، وبدلاً من الانتظار لجلب كل شيء معًا بمجرد أن يكون جاهزًا".
واختتم بالقول: "لذا لن أفصح عمّا سنجلبه، لكننا سنرى بعض الأشياء الجديدة قادمة على مدار السباقات القليلة القادمة".
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