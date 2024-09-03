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مكلارين تلمّح إلى استعدادها لدعم نوريس ضمن معركة اللقب أمام فيرستابن

أشارت مكلارين إلى أن الآن ربما الوقت المناسب لبدء دعم لاندو نوريس ضمن معركته على لقب الفورمولا 1.

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

قدمت مكلارين التلميح الأقوى حتى الآن بأنها جاهزة لتوجيه كافة مواردها من أجل دعم لاندو نوريس في معركته على اللقب، بالرُغم من تحفظها على فرض أوامر الفريق حتى الآن.

في ظل الواقع المتنامي بأن غريمتها على اللقب ريد بُل وسائقها ماكس فيرستابن متأخرين بشكل كبير في الوقت الحالي، فإن مكلارين تشعر بأن الوقت قد حان لكي يضمن الفرق عدم ضياع الفرص التي تسمح بتسجيل لاندو نوريس لأكبر عدد ممكن من النقاط.

وقد حل نوريس في المركز الثالث في سباق مونزا بعد تجاوز عدائي من زميله أوسكار بياستري في اللفة الافتتاحية منح الأسترالي في النهاية المركز الثاني على منصة التتويج وساهم في تقدم شارل لوكلير ليحرز الفوز على أرض فيراري.

وفي ظل تأخر نوريس بـ 62 نقطة الآن خلف فيرستابن في ترتيب السائقين، مع بقاء 8 سباقات على نهاية الموسم، فإن مكلارين تدرك بأن مساعدة البريطاني بأكبر قدر ممكن قد تصنع الفارق في نتيجة معركة لقب هذا الموسم.

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وبالحديث عن تعليقات فيرستابن عقب سباق مونزا بأن فرص حصده اللقب لم تعد واقعية الآن وعما يعنيه ذلك لمكلارين، قال أندريا ستيلا مدير الفريق البريطاني: "ماكس جيد، حتى أنه جيد في كلامه كذلك وليس فقط على المسار".

وأضاف: "إنه يدرك التحديات التي تواجه فريقه الآن، لكننا بحاجة كذلك لأن نستفيد على نحوٍ أفضل من الفرص التي توفرها ريد بُل حاليًا عبر عدم التواجد ضمن الاحتمالية الاعتيادية بالمنافسة على منصات التتويج فقط".

وقد شرح ستيلا أنه وبينما ما يزال كل من نوريس وبياستري ضمن معركة اللقب حسابيًا، لكن على الفريق أن يكون واقعيًا في البدء بدعم السائق صاحب النقاط الأكثر.

فقال: "نحن ننافس ماكس فيرستابن، لذلك أعتقد أنه وإذا ما سنمنح الدعم لسائق واحد، بالتأكيد سنختار السائق ضمن أفضل موقع للمنافسة، كما أن لاندو يقوم بعمل رائع للغاية مع البول بوزيشن في زاندفورت وهنا".

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