مكلارين تلتزم بمواصلة التسابق بألواح الرعاة المبتكرة على سيارتها

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا، فإنّ الألوان الديناميكيّة، التي تُركّب في أقسام على جانبي قمرة القيادة وظاهرة للكاميرات على السيارة، تسمح للفريق بتغيير الشعار الظاهر عليها أثناء تواجد السيارة على الحلبة.

واختبر الفريق تلك الفكرة خلال التجارب الحرّة العام الماضي بدءًا من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى. لكنّ الفرق أراد التأكّد من فاعليّتها وإن كانت هناك ضريبة لذلك على صعيد الوزن.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال مارك تورنر المدير التنفيذي لشركة "سيملس ديجيتال" التي توصّلت للفكرة: "توصّلنا إلى الهدف المقبول على صعيد الوزن. كانت عمليّة الطلاء تزن حوالي 3 كلغ في 2021، وقد نزلنا الآن إلى فلك 1 كلغ. هذا هو معيار النجاح بالنسبة لنا لهكذا نظام".

وأردف: "لذا فإنّ النظام الديناميكي على سيارة مكلارين يزن حوالي 200 غرام حاليًا. لكنّنا نواصل تحسين النظام".

وخصّصت مكلارين الألواح على سيارتيها لمختلف خيارات راعي الفريق غوغل كروم.