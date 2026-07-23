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مكلارين تكمل خطوة هامة في برنامج "هايبركار": جهاز محاكاة رائد

أنهت شركة ديناميستا، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع أجهزة محاكاة رياضة السيارات، عملية تركيب جهاز المحاكاة DMG-1 الذي تم تطويره لصالح برنامج مكلارين للسيارات الخارقة أو هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" لعام 2027.

منشور:
نموذج أولي لسيارة مكلارين الخارقة "هايبركار"

نموذج أولي لسيارة مكلارين الخارقة "هايبركار"

الصورة من قبل: نيكولاز غودت

قامت شركة ديناميستا، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة محاكاة رياضة السيارات في العالم، بتركيب وتسليم جهاز محاكاة السائق DMG-1 إلى فريق مكلارين في المركز التقني.

وسيُستخدم النظام، الذي سيخصص لسيارة مكلارين MCL-HY الخارقة، في تطوير السيارة، وتدريب السائقين، وإجراء التقييمات الهندسية.

ووصفَت الشركة جهاز DMG-1 بأنه "أحد أكثر بيئات المحاكاة واقعية"، حيث سيسهم بشكل كبير في تطوير السيارة قبل خضوعها للاختبارات على الحلبة.

وتُعد ديناميستا من أكثر الشركات موثوقية في مجال إنتاج أجهزة المحاكاة المستخدمة في أبرز بطولات رياضة السيارات حول العالم، بما في ذلك الفورمولا 1، والفورمولا 2، وبطولة العالم للتحمل، وبطولة "إمسا"، والفورمولا إي.

وتشمل الفرق التي تستخدم تقنيات الشركة دالارا، وألبين في الفورمولا 1، وكاديلاك في الفورمولا 1.

ويرى رئيس برنامج مكلارين هايبركار، جيمس باركلي، أن جهاز المحاكاة الجديد يمثل أهمية كبيرة للفريق.

حيث قال: "مع استمرارنا في تطوير برنامج هايبركار الخاص بنا، فإن امتلاك إمكانية الوصول إلى جهاز محاكاة مخصص يتمتع بمستوى القدرات والدقة الذي توفره ديناميستا يمثل أفضلية كبيرة لفرقنا الهندسية والسائقين".

وأضاف: "بفضل المحاكاة عالية الجودة، يمكننا تسريع عملية التعلم، وتقييم مجالات التحسين بكفاءة أكبر بكثير، والاستعداد بشكل مثالي لاختباراتنا على الحلبة".

وتابع: "إن الدرجة العالية من التوافق مع الواقع التي يوفرها هذا النظام ستمنحنا ثقة كبيرة في العمل الذي سنقوم به خلال الاختبارات والمنافسات".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ديناميستا، غرايم كوك، أن جهاز DMG-1 أصبح منصة مثبتة النجاح في رياضة السيارات على أعلى المستويات.

حيث قال: "نحن فخورون بدعم فريق مكلارين هايبركار أثناء تطوير برنامجه في بطولة العالم للتحمل".

وأضاف: "أصبحت المحاكاة عالية الدقة جزءًا لا غنى عنه من رياضة السيارات الحديثة. فالفرق تتوقع مستويات أعلى من الواقعية والدقة مع بيانات الحلبة مقارنة بأي وقت مضى في بيئات المحاكاة".

واختتم: "لقد أثبت DMG-1 نفسه كمنصة موثوقة في رياضة السيارات على أعلى المستويات. ونتطلع إلى رؤية مكلارين تستفيد بأفضل شكل ممكن من الفرص التي يوفرها هذا النظام طوال مراحل تطوير البرنامج".

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