مكلارين تكمل التشغيل الأول لمحرك مرسيدس الجديد في سيارتها لموسم 2021

خاض فريق ووكينغ فترة شتوية حافلة وذلك ضمن سعيه لتجهيز سيارته الجديدة للموسم المقبل، حيث سيتزود بمحركات مرسيدس بدلاً من محركات رينو.

واضطر الفريق لاستعمال مفتاحي التطوير، والتي من المسموح للفرق استعمالها لتطوير سيارات 2020، ذلك ضمن سعيه لإكمال العمل المطلوب لأقلمة السيارة مع وحدات الطاقة الألمانية الجديدة.

حيث قال بيرس ثاين مدير قسم الإنتاج لدى مكلارين: "بينما ستنقل الفرق الأخرى سياراتها كما هي تقريباً إلى الموسم المقبل، فإن انتقالنا إلى محركات مرسيدس يعني أننا لن نفعل ذلك مثلهم".

وأكمل: "إن ذلك يعني تغييرات هائلة، عملياً نحن نبني سيارة جديدة تماماً. عدد القطع الجديدة يساوي عدد القطع التي بنيت منها سيارة الموسم السابق".

وتابع: "لقد تم تغيير القسم الخلفي من الهيكل مكان علبة التروس وحول المحرك بشكل كبير للغاية، من أجل وحدة الطاقة الجديدة".

وأردف: "إن تغيير وحدة الطاقة يعدل بشكل كبير في هندسة السيارة وفي طريقة توضيب كل شيء. لذا فإن عملية التبريد بأكملها ستتغير إلى جانب التمديدات الكهربائية وغيرها".

وكان زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين وأندريا سيدل مدير الفريق حاضرين خلال عملية التشغيل الأول للمحرك في ووكينغ.

ولم تكشف الصور التي نشرها الفريق أية تغييرات خارجية واضحة للسيارة الجديدة، ما عدا الكسوة اللونية وبعض شعارات الرعاة الذين سيبقون مع الفريق.

وستشارك مكلارين في الموسم المقبل مع سائق جديد هو دانيال ريكاردو الذي سيقود بديلاً عن كارلوس ساينز المنتقل إلى فيراري، إلى جانب لاندو نوريس.

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