مكلارين تُكمل التجربة الأولى لسيارة "ام.سي.ال60" في ظلّ ألعاب السريّة في الفورمولا واحد

بعد 12 شهرًا من مواجهتها لتجارب كارثيّة في البحرين وسباقٍ افتتاحي محبط بعد معاناتها من مشاكل جديّة في مكابحها، بذلت الحظيرة البريطانيّة الكثير من الجهود لضمان عدم تكرار تلك المتاعب هذه المرّة.

وفي ظلّ وعيها بوجود تجارب شتويّة وحيدة قبل الجولة الافتتاحيّة في البحرين، اختارت مكلارين حجز واحدٍ من يومي تصوير ترويجي في البحرين أمسٍ الثلاثاء لاختبار أنظمة سيارتها الجديدة وضمان سيرها من دون مشاكل.

وبالرغم من أنّ المسافة كانت محدودة بـ 100 كلم، فإنّ ذلك كان كافيًا لمنح الفريق علامات أساسيّة حول إن كانت هناك مشاكل يحتاج لمعالجتها قبل بدء التجارب غدًا الخميس.

وبحديثه بعد قيادته للسيارة، شعر لاندو نوريس بأنّ اليوم كان مهمًا جدًا بالنسبة لمكلارين لضمان عدم بدء التجارب متأخّرة مثل العام الماضي.

وقال: "أعتقد بأنّ هذا اليوم كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا، خاصة لأنّنا نحتاج لبدء هذا الموسم بشكلٍ أفضل من العام الماضي".

وأضاف: "فعلنا ذلك بالضبط حتّى الآن، وأنا سعيد وكذلك الفريق. هناك الكثير من العمل الجاري للتأكّد من حصولنا على بداية سلسة وأن نتمتّع بموثوقيّة جيّدة. ذلك مهمٌ جدًا".

أسرار الأرضيّة

كما تسبّب يوم التصوير هذا في بعض الاهتمام الإضافي كون مكلارين بذلت الكثير من الجهود لضمان إخفاء بعض أسرارها التصميميّة على سيارتها الجديدة.

إذ أنّ مقطع الفيديو والصور التي تمّ نشرها عرفت تعتيم تفاصيل حافة الأرضيّة على وجه الخصوص، وهي منطقة أداء حاسمة في الجيل الحالي من السيارات.

ولا تُعدّ مكلارين الفريق الوحيد الذي تفادى عرض الكثير من تفاصيل سيارته الجديدة، إذ أنّ ريد بُل على وجه الخصوص لم تكشف أيّ شيء بشأن سيارتها الجديدة "آر.بي19".

وكان الفريق قد أطلق نسخة من سيارة العام الماضي بالكسوة الجديدة في نيويورك مطلع الشهر الحالي، ولم يتمّ نشر أيّ صور واضحة للسيارة الجديدة التي تمّ اختبارها ضمن يوم تصويرٍ ترويجي في سيلفرستون.

تفاصيل حافة أرضيّة سيارة مكلارين "ام.سي.ال60"