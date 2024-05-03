مكلارين تكشف 10 تغييرات بارزة ضمن حزمة تحديثاتها لسباق ميامي

أمضت الحظيرة البريطانيّة الأسابيع الماضية في العمل على معالجة نقاط الضعف التي تشعر أنّها موجودة في سيارة "ام.سي.ال38".

لكن بالرغم من مجموعة التغييرات التي تمّ الكشف عنها قبيل التجارب الحرّة في ميامي، قال لاندو نوريس أنّ التعديلات جاءت بهدف رفع الأداء.

وعندما سُئل عمّا يتوقّعه من حزمة التحديثات، قال نوريس: "نأمل الحصول على سيارة أسرع. أعتقد بأنّ ذلك منطقي".

وأضاف: "يجب أن يكون تحقيق بعض الخطوات إلى الأمام واضحًا عندما أكون خلف المقود. لكنّ التحديثات ليست موجّهة بالكامل بالضرورة نحو معالجة كلّ نقاط الضعف، حيث لا نزال نعمل بجهدٍ لتحسينها".

وأكمل: "لكنّ أيّ شيء يُساهم في جعل السيارة أسرع، خاصة عندما تكون المنافسة متقاربة هكذا، سيكون مساعدًا. لم نكن لنضغط بقوّة لجلب التحديثات لهذه الجولة ذات صيغة السباق القصير لو لم نأمل بأنّها ستُساعدنا".

وشملت قائمة التحديثات التي جلبتها مكلارين، والتي أصدرتها "فيا"، مراجعة 10 مناطق من السيارة كما يلي: