مكلارين تكشف 10 تغييرات بارزة ضمن حزمة تحديثاتها لسباق ميامي
كشفت مكلارين عن الحجم الكامل لحزمة التحديثات التي جلبتها لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 في ظلّ سعيها لتقليص الفارق مع الصدارة.
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
أمضت الحظيرة البريطانيّة الأسابيع الماضية في العمل على معالجة نقاط الضعف التي تشعر أنّها موجودة في سيارة "ام.سي.ال38".
لكن بالرغم من مجموعة التغييرات التي تمّ الكشف عنها قبيل التجارب الحرّة في ميامي، قال لاندو نوريس أنّ التعديلات جاءت بهدف رفع الأداء.
وعندما سُئل عمّا يتوقّعه من حزمة التحديثات، قال نوريس: "نأمل الحصول على سيارة أسرع. أعتقد بأنّ ذلك منطقي".
وأضاف: "يجب أن يكون تحقيق بعض الخطوات إلى الأمام واضحًا عندما أكون خلف المقود. لكنّ التحديثات ليست موجّهة بالكامل بالضرورة نحو معالجة كلّ نقاط الضعف، حيث لا نزال نعمل بجهدٍ لتحسينها".
وأكمل: "لكنّ أيّ شيء يُساهم في جعل السيارة أسرع، خاصة عندما تكون المنافسة متقاربة هكذا، سيكون مساعدًا. لم نكن لنضغط بقوّة لجلب التحديثات لهذه الجولة ذات صيغة السباق القصير لو لم نأمل بأنّها ستُساعدنا".
وشملت قائمة التحديثات التي جلبتها مكلارين، والتي أصدرتها "فيا"، مراجعة 10 مناطق من السيارة كما يلي:
- جناحٌ أمامي جديدٌ بالكامل، يعمل بالتوازي مع قنوات المكابح ونظام التعليق الأمامي لزيادة الارتكازيّة.
- هندسة نظام تعليق أمامي جديدة للمساعدة على توفير التيارات الهوائيّة القادمة من الجناح الأمامي وتجهيزها بشكلٍ أفضل لبقيّة مكوّنات السيارة.
- قناة تهوية مكابح أماميّة معدّلة وجناحٌ يُساعد على إدارة التيارات الهوائيّة بشكلٍ أفضل.
- أرضيّة تمّت مراجعتها بالكامل تعمل مع الفتحتين الجديدتين لجانب السيارة والهيكل الخارجي لزيادة الارتكازيّة.
- فتحة جانب معدّلة لتتكامل مع تغييرات التيارات الهوائيّة، إلى جانب هيكل خارجي جديد، للمساعدة على تزويد القسم الخلفي من السيارة بالهواء.
- هيكل خارجي وغطاء محرّكٍ جديدين لتحسين الكفاءة الانسيابيّة بالتوازي مع الفتحة الجديدة لجانب السيارة.
- فتحة تصريف حرارة معدّلة لتتناسب مع الهواء المنساب في هذه المنطقة من السيارة.
- نظام تعليق خلفي محدّث لاستغلال التيارات الهوائيّة الجديدة والمساعدة على تعزيز توليد الحمل مع قناة تهوية مكابح خلفيّة جديدة.
- قناة تهوية مكابح خلفيّة معدّلة وجنيّحات تهدف لتحسين وزيادة الارتكازيّة.
- جنيّح جديد مائلٌ للموازنة بشكلٍ أفضل بين الحمل الذي يُولّده والجناح الخلفي، وهو ما يتناسب مع تصميم حلبة ميامي أكثر.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات