مكلارين تكشف نوعية تحديثات ميامي المقبلة
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن التحديثات المقررة لجائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد "ستكون ملحوظة" لكنها لن تكون بحجم أكبر التحديثات التي أدخلتها في موسم 2023 المنصرم.
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
أدخلت مكلارين مجموعات تحديثات ضخمة العام الماضي في النمسا وسنغافورة، غيّرت بالكامل من أداء الفريق، حيث انتقلت من فريق يعاني ضمن معارك الوسط إلى فريق ينافس على منصات التتويج إلى جانب فيراري ومرسيدس، خلف ريد بُل المهيمنة.
وفي أولى سباقات 2024، تمكنت مكلارين من تعزيز موقعها بالفعل أمام مرسيدس. لكن وأثناء إطلاق السيارة أكدت الفريق أن هناك المزيد من من التحديثات القادمة لم يكن بالإمكان تضمينها أثناء بداية الموسم.
وباتت أولى حزم التحديثات جاهزة للاستعمال في ميامي، لكن ستيلا لم يرغب بالكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أنها لن تقدم قفزة كبيرة كما كان الحال في تحديثات 2023، لكن من المفترض أن تقدم تحسناً ملحوظاً.
فقال: "لن يكون التحديث بنفس حجم ما قدمناه العام الماضي في النمسا وسنغافورة، لكن من المفترض أن تقدم تحسناً ملحوظاً".
وأكمل: "لا يمكنني تحديد المقدار، وإلا سنتكلم عن أرقام فتلك أمور أود إبقاءها سرية".
وتابع: "لكن يمكن القول أنها لن تكون أكبر من تحديثات النمسا وسنغافورة، لكنها ملحوظة".
وتتمحور نقاط ضعف مكلارين الأساسية في المنعطفات البطيئة، معدل تآكل الإطارات والكفاءة الانسيابية، وهي نواحٍ حاول الفريق حلها خلال الفترة الشتوية الماضية لكنها ما زالت موجودة في السيارة الحالية، لكن من المتوقع أن تحدّ تحديثات ميامي منها.
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