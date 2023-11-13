مكلارين تكشف نقطة تفوق ريد بُل الحالية

أحرز لاندو نوريس سائق مكلارين قطب الانطلاق الأول خلال التصفيات القصيرة في البرازيل لينهي ثانياً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في السباق القصير.

وتكررت النتيجة في السباق الرئيسي حين تقدم نوريس من المركز السادس إلى الثاني.

لكن ورغم أن فيرستابن تقدم على بقية المنافسين بشكل كبير ليحرز الفوز، لكنه نوريس بقي قريباً منه ليعبر خط النهاية بفارق 8 ثوانٍ فقط حتى أنه كان قادراً على مجاراة وتيرة ريد بُل لفترة طويلة في السباق.

لكن ومع بدء الإطارات في التآكل، أخذت سيارة مكلارين في الانزلاق ليتراجع بعض الشيء.

ويدرك ستيلا أنه ورغم التحسن الممتاز للسيارة خلال الموسم، لتصبح ثاني أسرع السيارات وأقوى منافسي ريد بُل، لكن معدلات تآكل الإطارات ما زالت نقطة تتفوق فيها ريد بُل.

فقال: "أعتقد أن الفارق يتأثر بشكل رئيسي بالإطارات المستعملة. على إطارات جديدة بوسعنا المنافسة".

وأكمل: "لكن وحالما تبدأ الإطارات في التآكل، يظهر جلياً أن ماكس مع ريد بُل، يمتلك تآكلاً أقل. معدل التآكل يعادل تقريباً عُشر ثانية كل لفتين".

وأضاف: "ذلك معدل كبير. أعتقد أنها النقطة التي يتفوقون فيها حالياً".

من جهة أخرى، أكد ستيلا أنه ورغم التحديثات الكبيرة للسيارة الحالية، إلا أن التحسّن الأكبر في مسألة تآكل الإطارات لن يظهر حتى سيارة 2024.

فقال: "لا يمكننا تحسين الكثير في هذه السيارة الآن".

وأكمل: "تحسنت السيارة مع تحديثات سنغافورة لناحية إدارة الإطارات، لكنها غير كافية حتى الآن للمنافسة، خاصة على حلبات بمعدلات تآكل مرتفعة".

وأشار ستيلا إلى تعجبه من معدلات التآكل المرتفعة التي عانت منها فيراري ومرسيدس، حيث كان لويس هاميلتون ينزلق طوال الوقت وكذلك زميله جورج راسل.