مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري
تكلم زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين حول كيفية تعامل فريق الفورمولا واحد مع أيّ توتر مستقبلي بين سائقيه، لاندو نوريس وأوسكار بياستري.
رغم الحادثة الوحيدة بينهما في إيطاليا، لكن العلاقة بين نوريس وبياستري كانت متناغمة في 2023، حيث كان نوريس قائد الفريق لموسمه الخامس مع فريق ووكينغ، بينما خاض بياستري أولى مواسمه كناشئ.
وتعكس النقاط هذه الحقيقة، حيث سجل نوريس ضعف كمية النقاط التي جمعها الناشئ الأسترالي الموهوب، إضافة إلى 7 منصات تتويج مقارنة بمنصتين لـ بياستري.
لكن بياستري حقق الفوز بسباق قطر القصير، وهو أمر لم يتمكن من تحقيقه نوريس بعد.
وتيرة بياستري المذهلة في موسمه الأول جعلت منه نجماً محتملاً في المستقبل القريب، خاصة وأن نوريس اعترف بأن الشاب اليافع يبقيه دوماً على أهبة الاستعداد، بينما تتوقع له مكلارين مستقبلاً واعداً كذلك.
وأوضح براون بأن الفريق مستعد للمرحلة "التي سيبحث فيها كلا السائقان عن مصلحتيهما"، لكنه أكد بأن أندريا ستيلا مدير الفريق "مستعد مسبقاً" لأي توتر بينهما.
فقال: "ليست لدي أية مخاوف، هناك وعي بأنه وفي أي وقت قد سيحاول أحدهما منافسة الآخر في إحدى الجولات".
وأكمل: "إنهما تنافسيان جداً الآن، يمكنك الشعور بالطاقة بينهما أثناء القيادة. نعلم أنه سيأتي يوم، ربما عاجلاً وليس آجلاً، حين سيبدآن النظر في مصالحهما الخاصة".
وأردف: "أشعر بأن أندريا ونقاط قوّتي تتمحور حول إدارة السائقين، لذا أعتقد بأننا قادرون على التدخل مبكراً وإدارة أيّ توتر، وضمان الحفاظ على تنافس صحي".
بالمقابل، أوضح براون بأن الفريق يتمتع "ببيئة حوار صحي"، خاصة حين ارتطم بياستري ونوريس في مونزا، وعدم ترك المشاكل دون حل.
فقال: "جميعنا رأينا ذلك من خبرتنا في الفورمولا واحد، وما قد يأتي لاحقاً من سلسلة حوادث متتالية".
وأكمل: "بعد مونزا، وهي المرة الأولى والوحيدة التي تصادما فيها، خضنا نقاشاً صحياً تماماً، ولم ننتظر كي تتكرر الحادثة لمرة ثانية أو ثالثة".
واختتم: "أعتقد أنه من المهم فهم نفسية السائق وكيفية مقاربة العمل معه، لأن الكلام مع السائقين في الوقت غير المناسب قد يزيد من حدة المشكلة".
فريق مكلارين مستعد لمساعدة نوريس على "التوقف عن لوم نفسه بشدة"
فريق مكلارين مستعد لمساعدة نوريس على "التوقف عن لوم نفسه بشدة" فريق مكلارين مستعد لمساعدة نوريس على "التوقف عن لوم نفسه بشدة"
فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير
فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024
بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024 بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024
مكلارين لن تقدم "توقعات غير صحيحة" لسيارة 2024 خوفاً من الواقع "القاسي"
مكلارين لن تقدم "توقعات غير صحيحة" لسيارة 2024 خوفاً من الواقع "القاسي" مكلارين لن تقدم "توقعات غير صحيحة" لسيارة 2024 خوفاً من الواقع "القاسي"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري
مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري
فاسور يكشف أكثر ناحية تقدمت فيها فيراري خلال موسم 2023 للفورمولا واحد
فاسور يكشف أكثر ناحية تقدمت فيها فيراري خلال موسم 2023 للفورمولا واحد فاسور يكشف أكثر ناحية تقدمت فيها فيراري خلال موسم 2023 للفورمولا واحد
ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها
ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها
رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد
رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد رينو تتكلم حول إمكانية استئناف العمل مع فريق أندريتي للفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.