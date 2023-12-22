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مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

تكلم زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين حول كيفية تعامل فريق الفورمولا واحد مع أيّ توتر مستقبلي بين سائقيه، لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
أوسكار بياستري، لاندو نوريس، مكلارين

رغم الحادثة الوحيدة بينهما في إيطاليا، لكن العلاقة بين نوريس وبياستري كانت متناغمة في 2023، حيث كان نوريس قائد الفريق لموسمه الخامس مع فريق ووكينغ، بينما خاض بياستري أولى مواسمه كناشئ.

وتعكس النقاط هذه الحقيقة، حيث سجل نوريس ضعف كمية النقاط التي جمعها الناشئ الأسترالي الموهوب، إضافة إلى 7 منصات تتويج مقارنة بمنصتين لـ بياستري.

لكن بياستري حقق الفوز بسباق قطر القصير، وهو أمر لم يتمكن من تحقيقه نوريس بعد.

وتيرة بياستري المذهلة في موسمه الأول جعلت منه نجماً محتملاً في المستقبل القريب، خاصة وأن نوريس اعترف بأن الشاب اليافع يبقيه دوماً على أهبة الاستعداد، بينما تتوقع له مكلارين مستقبلاً واعداً كذلك.

وأوضح براون بأن الفريق مستعد للمرحلة "التي سيبحث فيها كلا السائقان عن مصلحتيهما"، لكنه أكد بأن أندريا ستيلا مدير الفريق "مستعد مسبقاً" لأي توتر بينهما.

فقال: "ليست لدي أية مخاوف، هناك وعي بأنه وفي أي وقت قد سيحاول أحدهما منافسة الآخر في إحدى الجولات".

وأكمل: "إنهما تنافسيان جداً الآن، يمكنك الشعور بالطاقة بينهما أثناء القيادة. نعلم أنه سيأتي يوم، ربما عاجلاً وليس آجلاً، حين سيبدآن النظر في مصالحهما الخاصة".

وأردف: "أشعر بأن أندريا ونقاط قوّتي تتمحور حول إدارة السائقين، لذا أعتقد بأننا قادرون على التدخل مبكراً وإدارة أيّ توتر، وضمان الحفاظ على تنافس صحي".

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بالمقابل، أوضح براون بأن الفريق يتمتع "ببيئة حوار صحي"، خاصة حين ارتطم بياستري ونوريس في مونزا، وعدم ترك المشاكل دون حل.

فقال: "جميعنا رأينا ذلك من خبرتنا في الفورمولا واحد، وما قد يأتي لاحقاً من سلسلة حوادث متتالية".

وأكمل: "بعد مونزا، وهي المرة الأولى والوحيدة التي تصادما فيها، خضنا نقاشاً صحياً تماماً، ولم ننتظر كي تتكرر الحادثة لمرة ثانية أو ثالثة".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم فهم نفسية السائق وكيفية مقاربة العمل معه، لأن الكلام مع السائقين في الوقت غير المناسب قد يزيد من حدة المشكلة".

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