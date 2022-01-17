مكلارين تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد

الفريق المتمركز في ووكينغ هو الثالث حتى الآن في البطولة الذي يكشف عن موعد إطلاق سيارته الجديدة، حيث اختارت أستون مارتن يوم 10 فبراير/شباط، بينما ستكشف فيراري عن سيارتها في يوم 17 من ذات الشهر.

وتشير التواريخ الثلاثة التي تمّ تحديدها حتى الآن إلى أن الفرق المعنية تخطط لإجراء أيام تصوير ترويجية قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة في 23 فبراير/شباط.

وعلى غير العادة، فستُطلق مكلارين برامجها لموسم 2022 لكامل فرقها الأربعة في رياضة السيارات ضمن ذات الحدث، حيث ستكون مشاريع الإندي كار، إكستريم إي وشادو إيسبورتس حاضرة جميعها. كما أن الشركة قد اشترت مؤخرًا في فريق آرو مكلارين اس بي في الإندي كار.

هذا وسيمّ بث الحدث عبر الإنترنت ومباشرة كذلك على قناة سكاي سبورتس اف1.

وكان زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين قد سبق وأشار إلى أن موسم 2022 سيكون عامًا كبيرًا بالنسبة لشركته.

حيث قال: "بناءً على إرث يمتد لستة عقود، فإن مكلارين تدخل الموسم الجديد مع برامج تسابقية مدعومة بالتخطيط الدقيق والاستثمار الاستراتيجي".

كما أبدى براون تفاؤله حيال حظوظ فريقه في الفورمولا واحد لموسم 2022، والذي سيشهد رقمًا قياسيًا مع 23 سباقًا.

فقال: "نتوجّه لموسم الفورمولا واحد مع هدف واضح بالبناء على أسس التقدم الذي حققناه مؤخرًا، حيث تمتع الفريق خلال الموسم الثلاثة الماضية بأفضل سلسلة تأديات خلال أكثر من عقد من الزمان. لكننا ما نزال في مرحلة مبكرة من رحلتنا نحو العودة الصدارة".