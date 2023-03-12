مكلارين تكشف موعد استعمال نفق الهواء الجديد
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أن أعمال البناء في نفق الهواء الجديد قد اكتملت، وأن الفريق يسعى لاستعماله شهر يونيو/حزيران المقبل.
كان الفريق يعمل على تحسين بنيته التحتية والمنشآت منذ فترة من الوقت. ومن ضمن ذلك نفق هواء حديث من أجل دعم جهود مكلارين لمجاراة فرق الصدارة.
وبسبب جائحة كورونا تأخرت تلك الأعمال بعض الشيء حتى صيف 2023.
حيث قال ستيلا: "نأمل أن نستعين بالنفق الهوائي، في شهر يونيو".
وأكمل: "بات جاهزاً تقريباً، لكن عملية المعايرة جارية. هذه الأمور تحتاج بعض الأسابيع".
وتابع: "لا نخطط لاستعماله مع السيارة الجديدة، بل مع القديمة للمزيد من البيانات. ومن ثم تطبيق ذلك في سيارة 2024".
يشار إلى أن الفريق يستعمل حالياً نفق الهواء الخاص بـ تويوتا في كولونيا.
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