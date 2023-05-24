مكلارين تكشف كسوة "التاج الثلاثي" لسيارتها في جولتي موناكو وإسبانيا
كشفت مكلارين كسوة لونية خاصة ستخوض بها مجريات جولتي موناكو وإسبانيا من موسم 2023 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في إشارة إلى "التاج الثلاثي" كجزء من الاحتفالات بالذكرى 60 على التأسيس.
خلال الجولتين المقبلتين في الفورمولا واحد، ستحمل سيارتا لاندو نوريس وأوسكار بياستري كسوة لونية للاحتفال بالنجاحات في تحقيق التاج الثلاثي لرياضة السيارات ألا وهو الانتصار في سباق إنديانابوليس 500، جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد وسباق لومان 24 ساعة.
وبالرغم من أن التاج الثلاثي يعتبر بشكل أكبر إنجازاً للسائق، لكن نجاحات مكلارين جاءت مع جوني روذفورد في نسخة 1974 من سباق إندي 500 وآلان بروست في موناكو موسم 1984 إضافة إلى فوز إف1 جي تي آر مكلارين بسباق لومان 24 ساعة عام 1995.
وتلك السيارة لم تكن للفريق المصنعي، بل كانت بإدارة فريق يتضمن طاقم عمل من مكلارين وبكسوة لونية سوداء تم تضمينها في الثلث الأول من كسوة سيارة مكلارين أم.سي.أل60أس، على الأنف والجانح الأمامي.
الكسوة اللونية الخاصة لسيارة مكلارين 2023
تصوير: مكلارين
القسم الأوسط من السيارة أبيض تكريماً لنجاحات بروست، ويمكن ملاحظة ذلك أيضاً في القسم الخلفي من الكسوة الخاصة، حيث تماثل هذه المنطقة ألوان شعار "مارلبورو" الذي استعمله الفريق ما بين موسمي 1974 و1996.
وبهدف تفادي أي رابط مع الراعي السابق - وبسبب منع عقود رعاية شركات التبغ في حقبة الفورمولا واحد الحديثة - تم طلاء الجانح الخلفي لسيارة مكلارين بألوان "البابايا" البرتقالية التي استُعملت على سيارة روذرفورد في إندي كار، والتي تشكل أساساً لكسوة سيارة مكلارين اللونية الحديثة.
الكسوة اللونية الخاصة لسيارة مكلارين 2023
تصوير: مكلارين
حيث قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "بعد تحقيق الإنجاز الأعظم في عالم سباقات السيارات عبر إكمال التاج الثلاثي، يملؤنا الفخر للاحتفال بهذا التاريخ الغني لـ مكلارين ريسينغ، بكسوة لونية خاصة لجائزة موناكو الكبرى 2023".
وأكمل: "بالتزامن مع احتفالات الذكرى الستين للتأسيس وتكريم إرث الراحل مؤسس الفريق بروس مكلارين، فإن هذه الكسوة اللونية تكريم واحتفاء بالانتصارات الثلاثة من التاج الثلاثي".
وعلاوة على الكسوة اللونية الخاصة، ستنتج مكلارين 5 أفلام تروي قصص النجاح في تحقيق انتصارات التاج الثلاثي، علاوة على الصعود والتقدم للمؤسسة ككل منذ تأسيسها عام 1963.
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مكلارين تكشف كسوة "التاج الثلاثي" لسيارتها في جولتي موناكو وإسبانيا
مكلارين تكشف كسوة "التاج الثلاثي" لسيارتها في جولتي موناكو وإسبانيا مكلارين تكشف كسوة "التاج الثلاثي" لسيارتها في جولتي موناكو وإسبانيا
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