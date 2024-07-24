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مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنهم سيفضّلون أحد سائقيهم على الآخر فقط في حال كان لدى أحدهما فرصة للمنافسة على اللقب.

لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

أغلق لاندو نوريس الفارق مع فيرستابن في ترتيب السائقين بـ 8 نقاط في المجر، ويتأخّر الآن بـ 76 نقطة خلف سائق ريد بُل.

أكّد أندريا ستيلا بأن مكلارين ستواصل دعم سائقيها على قدم المساواة، لكن وفي حال كانت لدى نوريس فرصة واقعية للفوز بلقب هذا الموسم، فإن الأولوية ستكون للبريطاني.

حيث قال في هذا الشأن: "نحن محظوظون بامتلاك سائقَين مثل أوسكار بياستري ولاندو نوريس في فريقنا. حيث لا يضعنا ذلك في موقف يحتّم علينا تحديد من رقم 1 ومن رقم 2".

وأضاف: "هذا يبسّط الكثير من الأمور، ويبسطها مهمتي كذلك. مقاربتنا تتمثّل في أن يتنافس سائقانا بشكل منصف ويحصدان النتائج التي يستحقانها".

وتابع: "لكن وفي حال كانت هنالك بضعة سباقات متبقية على نهاية الموسم، وأحد سائقينا لديه فرصة حقيقية للفوز باللقب، عندها سنعيد تقييم مقاربتنا تلك".

وأكمل: "وفي موقف كهذا، أتوقع من السائق الآخر أن يأتي إلي ويقول: إذا ما هنالك ما يمكنني فعله لدعم زميلي ومساعدته في المعركة على البطولة، فأن مستعد لذلك".

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