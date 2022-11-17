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مكلارين تكشف عن كسوة لونية خاصة بجولة أبوظبي الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد

كشفت مكلارين عن كسوة معدلة لسيارتها وذلك خصيصاً لجولة أبوظبي الختامية من موسم 2022 في الفورمولا واحد، من تصميم وعمل الفنانة اللبنانية آنا ماريا عون.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
مكلارين تكشف عن كسوة لونية خاصة بجولة أبوظبي الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد

أطلقت مكلارين حملة "Driven by Change" مع أحد أهم رعاتها فيوز "Vuse"، وذلك خلال سباق موسم 2021 الختامي في أبوظبي، وذلك عبر منح منصة للمبدعين المغمورين خلال جولات السباقات.

ومن أجل جولة أبوظبي الختامية لهذا الموسم، تعاون الفريق مع الفنانة اللبنانية آنا تانغلز (آنا ماريا عون)، لجلب كسوة لونية جديدة وخاصة للسيارة.

وستحافظ الكسوة على الألوان البرتقالية المميزة، لكن مع أشكال تصميمية لجوانب السيارة والجانح الأمامي، ما يمنح الكسوة منظراً خاصاً.

وتم الكشف عن الكسوة اللونية مساء يوم الأربعاء على حلبة ياس مارينا في أبوظبي، وذلك قبل انطلاق مجريات الجولة الختامية التي سيقود فيها سائقا الفريق لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، هذه السيارة بالكسوة الجديدة.

حيث قال تانغلز: "بصفتي متابعة دائمة للفورمولا واحد، لم أكن لأصدق أن يأتي يوم لأشاهد أحد أعمالي في جائزة كبرى! كل ذلك بفضل حملة ’Driven by Change’".

وأكملت: "لقد قمت بتخصيص وقت فراغي للتعلم وتشجيع الفنانين الآخرين، وبشكل خاص الفنانات في الشرق الأوسط، وذلك كي يقمن بالاهتمام بمهاراتهن وشغفهنّ. يشرّفني أن أكون جزءاً من مجتمع يدعم هذا الطموح ويعمل على تعزيز ودعم الفنانين المغمورين بهذه الطريقة".

كسوة سيارة مكلارين اللونية

كسوة سيارة مكلارين اللونية

تصوير: مكلارين

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من جهتها، قالت لويز ماكوين، المديرة التنفيذية للعلامة التجارية والتسويقية لدى مكلارين: "يسرنا تمثيل تصاميم الفنانين الصاعدين على سياراتنا التسابقية مجدداً، وذلك دعماً للإبداع سوية مع ’فيوز’".

وأكملت: "آنا تانغلز، قدمت عملاً فنياً مذهلاً وقصة رائعة تتماشى بشكل مثالي مع جوهر وقيم مبادرة ’ Driven by Change’".

يشار إلى أنه وفي موسم 2021، استعملت مكلارين كسوة لونية من تصميم الفنانة المقيمة في دولة الإمارات العربية، رباب تناوي، حيث كانت بداية حملة "Drive by Change".

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