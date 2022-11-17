مكلارين تكشف عن كسوة لونية خاصة بجولة أبوظبي الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد
كشفت مكلارين عن كسوة معدلة لسيارتها وذلك خصيصاً لجولة أبوظبي الختامية من موسم 2022 في الفورمولا واحد، من تصميم وعمل الفنانة اللبنانية آنا ماريا عون.
أطلقت مكلارين حملة "Driven by Change" مع أحد أهم رعاتها فيوز "Vuse"، وذلك خلال سباق موسم 2021 الختامي في أبوظبي، وذلك عبر منح منصة للمبدعين المغمورين خلال جولات السباقات.
ومن أجل جولة أبوظبي الختامية لهذا الموسم، تعاون الفريق مع الفنانة اللبنانية آنا تانغلز (آنا ماريا عون)، لجلب كسوة لونية جديدة وخاصة للسيارة.
وستحافظ الكسوة على الألوان البرتقالية المميزة، لكن مع أشكال تصميمية لجوانب السيارة والجانح الأمامي، ما يمنح الكسوة منظراً خاصاً.
وتم الكشف عن الكسوة اللونية مساء يوم الأربعاء على حلبة ياس مارينا في أبوظبي، وذلك قبل انطلاق مجريات الجولة الختامية التي سيقود فيها سائقا الفريق لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، هذه السيارة بالكسوة الجديدة.
حيث قال تانغلز: "بصفتي متابعة دائمة للفورمولا واحد، لم أكن لأصدق أن يأتي يوم لأشاهد أحد أعمالي في جائزة كبرى! كل ذلك بفضل حملة ’Driven by Change’".
وأكملت: "لقد قمت بتخصيص وقت فراغي للتعلم وتشجيع الفنانين الآخرين، وبشكل خاص الفنانات في الشرق الأوسط، وذلك كي يقمن بالاهتمام بمهاراتهن وشغفهنّ. يشرّفني أن أكون جزءاً من مجتمع يدعم هذا الطموح ويعمل على تعزيز ودعم الفنانين المغمورين بهذه الطريقة".
كسوة سيارة مكلارين اللونية
تصوير: مكلارين
من جهتها، قالت لويز ماكوين، المديرة التنفيذية للعلامة التجارية والتسويقية لدى مكلارين: "يسرنا تمثيل تصاميم الفنانين الصاعدين على سياراتنا التسابقية مجدداً، وذلك دعماً للإبداع سوية مع ’فيوز’".
وأكملت: "آنا تانغلز، قدمت عملاً فنياً مذهلاً وقصة رائعة تتماشى بشكل مثالي مع جوهر وقيم مبادرة ’ Driven by Change’".
يشار إلى أنه وفي موسم 2021، استعملت مكلارين كسوة لونية من تصميم الفنانة المقيمة في دولة الإمارات العربية، رباب تناوي، حيث كانت بداية حملة "Drive by Change".
فريق هاس يؤكد ضم هلكنبرغ كسائق لموسم 2023
شتاينر: تحقيق قطب انطلاق أول لم يكن لينقذ مقعد شوماخر مع هاس
أحدث الأخبار
راسل: ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس في التجارب الحرة في أبوظبي
يعتقد جورج راسل أن ريد بُل "امتلكت الأفضلية" على مرسيدس خلال تجارب الجمعة الحرة في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية، قائلًا بأن الحلبة تناسب سيارة آر بي18 بشكل مثالي.
فيرشتابن في صدارة مريحة للتجارب الحرّة الثانية في مرسى ياس
تمتّع ماكس فيرشتابن بصدارة مريحة مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على جورج راسل وشارل لوكلير بفارقٍ كبير.
فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي
سجّل أيومو إيواسا الزمن الأسرع في تصفيات جولة أبوظبي الختامية ليتقدم ثنائية فريق دامس وينطلق أولًا في السباق الرئيسي بعد حصة انتهت مبكرًا بعد رفع العلم الأحمر.
الفورمولا واحد تعلن عن بطولة "اف1 أكاديمي" النسائية لموسم 2023
أعلنت الفورمولا واحد أنها ستُطلق سلسلة سباقات نسائية بالكامل بدءًا من موسم 2023 والتي ستُعرف بـ "اف1 أكاديمي" لتشكّل جسرًا للنساء على سُلّم فئات الناشئين.