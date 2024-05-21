مكلارين تكشف عن كسوة لونية جريئة تكريماً لإيرتون سينا لجولة موناكو
كشفت مكلارين عن كسوة لونية جريئة تكريماً لإيرتون سينا ستخوض بها مجريات جائزة موناكو الكبرى 2024.
الصورة من قبل: مكلارين
عمل الفريق بالتعاون مع الراعي OKX على إكمال عملية استبدال الكسوة اللونية البرتقالية التقليدية، إلى ألوان خضراء وزرقاء مستوحاة من ألوان خوذة البرازيلي الراحل، الأسطورة إيرتون سينا.
تتضمن السيارة كذلك بعضاً من أقولا سينا داخل قمرة القيادة، إضافة إلى اسم بطل العالم ثلاث مرات على الجانح الأمامي والخلفي.
وبينما مثّلت جولة إيمولا الماضية الذكرى الثلاثية لرحيل سينا المؤسف، أرادت مكلارين استعمال الكسوة اللونية الخاصة في موناكو كجزء من تكريم الراحل.
الصورة من قبل: مكلارين
وأحرز سينا ستة انتصارات في موناكو، من بينها خمسة على التوالي لصالح مكلارين ما بين 1989 و1993.
وتم العمل على فكرة كسوة سينا هذه منذ 12 شهراً، وقد حصلت على موافقة عائلة سينا بالكامل طوال عملية التصنيع والإنتاج.
وما زال سينا يعتبر أكثر سائقي مكلارين نجاحاً، حيث حقق الفوز بـ 35 سباقاً من أصل انتصاراته الـ 41 مع الفريق. وحقق ثلاثة ألقاب وساهم في أربعة ألقابٍ للمصنعين خلال فترة قيادته مع الفريق.
الصورة من قبل: مكلارين
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