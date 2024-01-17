مكلارين تكشف عن كسوة لونية جديدة لسيارتها في موسم 2024 للفورمولا واحد
كشفت مكلارين عن كسوة لونية جديدة لسيارة موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، كما حددت يوم الكشف عن السيارة كذلك.
أدخل الفريق تعديلات على ألوان السيارة لموسم 2024، كما قرر مكلارين الكشف عن الكسوة اللونية في البداية ومن ثم حددت شهر فبراير للكشف عن السيارة.
وتبدو الألوان شبيهة بشكل عام بالموسم الماضي، لكن مع بعض التعديلات على اللونين البرتقالي والأسود.
أما السيارة نفسها فسيتم الكشف عنها في 14 فبراير، وسيتم منحها الاسم أم.سي.أل38، حيث سيتم تجاوز اسم أم.سي.أل37 ولن يتم استعماله.
وأوضح زاك براون المدير التنفيذي أن فريقه "مسرور للكشف عن الكسوة الجديدة قبل بداية الموسم الجديد - حيث يبدو التصميم رائعاً، لا أكاد أطيق صبراً كي أراها على الحلبات".
تصوير: مكلارين
أوسكار بياستري، مكلارين
وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل الكشف عن الكسوة، قال براون: "أشعر بالثقة. أعتقد أن جميع الرجال والنساء في مكلارين قاموا بعمل رائع قبل الموسم".
وأكمل: "بالطبع، سنواصل التطوير لم ننتهِ بعد. أعتقد أن السيارة تبدو مذهلة، قمنا بالتعديلات بناء على آراء المتابعين".
من جهته أكد لاندو نوريس أنه يتطلع قدماً للموسم الجديد الذي سيكون السادس له في الفئة الملكة، مشيراً لجمال ألوان السيارة الجديدة، ومثنياً على الجهود التي بذلها الفريق في المصنع.
تصوير: مكلارين
لاندو نوريس، مكلارين
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