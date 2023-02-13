مكلارين تكشف عن سيارتها الجديدة "ام.سي.ال60" لموسم 2023 في الفورمولا واحد

ضمن حدث إطلاق في مصنعها في ووكينغ، قدمت مكلارين كذلك سائقها الجديدة أوسكار بياستري بجوار زميله ونجم الفريق لاندو نوريس وأندريا ستيلا مدير الفريق الذي حل مكان أندرياس سيدل.

وبدت سيارة مكلارين الجديدة بمثابة نسخة مطوّرة من حيث التصميم الانسيابي من سيارة العام الماضي، إلى جانب تحديثات إضافية على جوانب السيارة بأسلوب مشابه لذلك الذي اتبعته ريد بُل مع سيارتها المهيمنة "آر.بي18" في الموسم الماضي.

حيث تم تضييق جوانب السيارة الجديدة وباتت تتضمن قطعًا أكبر بالمقارنة مع سابقتها، ما يشير إلى أن مكلارين تتبع مقاربة أقل تحفّظًا على صعيد متطلبات التبريد في سيارتها الثانية ضمن حقبة قوانين التأثيرات الأرضية الجديدة.

هذا ولا تظهر الصور التي كشفت عنها مكلارين للسيارة الجديدة نتوءًا مشابهًا لسيارة ريد بُل من العام الماضي في وسط جوانب السيارة كالذي بدا على السيارة التي تم عرضها على وسائل الإعلام ومشجعي مكلارين في إطلاق مركز مكلارين للتكنولوجيا، ما يشير إلى أن الفريق قد أحرز تقدمًا في تطوير ذلك الجانب ضمن فترة زمنية قصيرة خلال العطلة الشتوية.

ومن المعلوم بأن الفريق يهدف إلى بدء تقديم سلسلة التحديثات لسيارته الجديدة بدءًا من الجولة الرابعة من الموسم في باكو.

وتعليقًا على السيارة الجديدة عقب إطلاقها، قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين: "أعتقد بأننا حددنا مكامن الضعف على سيارة العام الماضي وعملنا بجد لمعالجتها في سيارة هذا العام".

وأضاف: "يمكن القول بأننا نجحنا في كافة جوانب ذلك تقريبًا، لكننا نعلم أنه ما يزال هنالك بعض الجوانب التي لم نصل فيها إلى ما نريد بعد".

ومن ناحية الألوان، فإن كسوة سيارة "ام.سي.ال60" مشابهة بشكل كبير لتلك التي اعتمدها الفريق بحلول نهاية الموسم الماضي، مع وجود بعض المناطق البرتقالية التي تم إضافتها على الجناح الخلفي وإزالتها من الجناح الأمامي.