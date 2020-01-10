مكلارين تكشف عن دخولها في شراكة مع راعٍ سابق لفريق ويليامز
اجتذبت مكلارين شركة "يونيليفر" الراعية طويلة الأمد لفريق ويليامز سابقًا من خلال الدخول معها في شراكة تقنيّة متعدّدة الأعوام بدءًا من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تعاونت يونيليفر مع ويليامز منذ 2015، واستعانت بانخراطها في الفورمولا واحد من أجل الترويج لعلامتها "ريكسونا".
لكن مع انتهاء عقدها مع ويليامز، فإنّ الشركة اختارت الانتقال إلى التعاون مع مكلارين على إثر موسم الأخيرة المشجّع في 2019.
وسينتج عن الصفقة عمل الشركتين على مشاريع تتضمّن جوانب مثل علوم المواد، وتكنولوجيا المجسّات، وإنشاء أكاديميّة للهندسة.
وكان زاك براون المدير التنفيذيّ لمكلارين مقرّبًا من يونيليفر لعدّة أعوام، حيث ساعدت شركته السابقة "جاي ام آي" على إبرام صفقة يونيليفر وويليامز، وكذلك أخرى سابقة مع لوتس.
وقال دايف بنريث كبير المهندسين في يونيليفر: "هذه شراكة رائعة ليونيليفر ومكلارين. سنستخدم معًا جهودنا المتظافرة لحلّ بعض التحديات الحاليّة والمستقبليّة بالاستعانة ببعض أفضل العقول الهندسيّة في العالم وكذلك تطوير المستوى المقبل من المواهب في الشركتين".
وتملك يونيليفر قرابة 400 علامة بما فيها "داف"، و"كنور"، و"ريكسونا"، و"آكس".
وضمن تغريدة نشرها الفريق، عبّرت ويليامز عن امتنانها للشراكة التي جمعت بينهما.
وكانت الحظيرة البريطانيّة قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن تجديد عقدها مع مصنّع المأكولات الكندي "سوفينا فودز" التي أسّسها مايكل والد نيكولاس لاتيفي سائق الفريق لموسم 2020.
وسيظهر شعار الشركة على الجناح الخلفيّ لسيارة ويليامز إلى جانب بذلات الفريق والسائقَين.
كما أعلنت ويليامز عن توصّلها إلى صفقة جديدة مع شركة "لافاتزا" للقهوة التي تُعدّ راعية طويلة الأمد للاتيفي.
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مكلارين تكشف عن دخولها في شراكة مع راعٍ سابق لفريق ويليامز
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